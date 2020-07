Nouveau mouvement de grève aux Fonderies du Poitou, la fonte mobilisée

Nouvelle grève aux Fonderies du Poitou ce jeudi 2 juillet à Ingrandes-sur-Vienne. Décision des syndicats après le comité de suivi des Fonderies hier, il a réuni direction, représentants de l'Etat et syndicats.

Selon la CGT, la région et l'état ont dit qu'ils n'apporteraient pas d'aide financière, Liberty House non plus. Toujours selon le syndicat, il manque 10 millions d'euros pour mener le nouveau projet de fabrication de culasses pour Renault.

Ce jeudi les salariés de la fonte sont une soixantaine devant l'établissement à 9 heures. Ceux de la filière alu doivent se réunir pour décider ou non de les rejoindre.