Nouveau paquet d'aides énergétiques : le guichet unique ouvrira samedi pour les entreprises

Les entreprises dont les factures d'énergies ont augmenté de plus de 50% en 2022 peuvent obtenir une aide.

Le précédent avait fait un flop. Le nouveau guichet d'aide au paiement des factures d'électricité destiné aux entreprises ouvrira ce samedi, a indiqué vendredi le ministère de l'Economie et des Finances à l'AFP, confirmant une information du Parisien. Il sera dans un premier temps disponible pour couvrir les dépenses des mois de septembre et d'octobre 2022, puis début 2023 pour la période novembre-décembre.

Le gouvernement avait annoncé le 27 octobre de nouvelles aides pour soutenir les entreprises face à l'explosion de leurs factures d'énergie, avec une enveloppe totale d'environ 10 milliards d'euros. Il avait indiqué qu'il allait simplifier un dispositif déjà existant, trop complexe et donc sous-utilisé, avec notamment l'instauration d'un guichet unique. Les entreprises dont les factures d'énergies (gaz, électricité mais aussi chaleur et froid) ont augmenté de plus de moitié dès 2022 peuvent obtenir une aide, avec la possibilité de demander un acompte. L'aide au paiement des factures d'électricité peut aller jusqu'à quatre millions d'euros, rappelle Bercy vendredi.

Quels sont les critères ? Pour qu'une entreprise puisse bénéficier de ces aides, "le prix de l'énergie pendant la période de demande d'aide (septembre et/ou octobre 2022) doit avoir augmenté de 50% par rapport au prix moyen payé en 2021", a-t-on précisé. Les dépenses d'énergie pendant la période de demande d'aide doivent également "représenter plus de 3% du chiffre d'affaires 2021". Un simulateur est disponible sur le site des impôts.

Comment en bénéficier ? Pour demander des aides, les chefs d'entreprise pourront se connecter à partir de ce samedi sur le site impots.gouv.fr . L'entreprise devra fournir ses factures d'énergie pour septembre et/ou octobre 2022 et ses factures 2021 ; les coordonnées bancaires de l'entreprise (RIB) ; le fichier de calcul de l'aide mis à leur disposition sur le site des impôts, et une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions et l'exactitude des informations déclarées.

Parallèlement, le dispositif d'"amortisseur électricité" entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Il vise à ce que l'Etat prenne en charge une partie de la facture 2023 des petites et très petites entreprises, mais aussi des collectivités territoriales, hôpitaux, universités et associations, qui n'ont pas accès au bouclier tarifaire. Ce dispositif ne "nécessitera aucun dossier", avait précisé le gouvernement.