Nouveau prêt de l'Etat pour Arc dans le Pas-de-Calais : la verrerie encore sous perfusion

Une nouvelle fois, l'Etat vole au secours de la verrerie d'Arc. Le leader mondial des arts de la table, installé près de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, va bénéficier d'un prêt de 18,5 millions d'euros. Si on ajoute le montant des prêts publics déjà accordés en 2020 et 2021, l'enveloppe est donc de 128,5 millions d'euros. L'accord a été trouvé au mois de juin mais l'arrêté est publié ce mardi 2 août au Journal officiel.

L'entreprise sort la tête de l'eau

C'est donc une nouvelle aide pour Arc, créée il y a 200 ans, et en difficulté financière depuis plusieurs années. Le groupe qui emploie 7.800 personnes dont 5.000 en France a déjà bénéficié de plusieurs prêts publics pour redresser la barre. Arc a fini l'année 2021 dans le rouge. Les performances du premier semestre 2022 sont au contraire "bonnes" selon Guillaume Rabel-Suquet, le directeur des ressources humaines (DRH) d'Arc : "Nous avons eu un chiffre d'affaires supérieur au budget, ça montre qu'Arc est capable de délivrer de bons résultats. L'entreprise sort la tête de l'eau, cela laisse présager une meilleure année que l'année 2021."

Le second semestre 2022 commence cependant dans un contexte très difficile à cause d'aléas externes : inflation, crise en Ukraine, prix de l'énergie qui explosent, etc. "Nous sommes entrés depuis quelques mois dans un environnement économique très incertain avec une forte inflation. Cet argent prêté par l'Etat permet de sécuriser des lignes de crédit pour nos opérations à la fin 2022 et en 2023", détaille le DRH.

Soutien de l'Etat et de l'actionnaire

Dans le même temps, l'actionnaire américain remet lui aussi la main à la poche et apporte cet été 18,5 millions d'euros de fonds propres. Pour la direction, c'est la preuve que l'Etat et l'actionnaire continuent de croire en l'entreprise malgré les difficultés liées au Covid-19 et à la guerre en Ukraine.

Les équipes ne voient plus le bout du tunnel

Arc continue à investir dans de nouveaux équipements ou pour rénover son outil industriel : "Nous investissons plus de soixante millions d'euros en France en 2022", souligne Guillaume Rabel-Suquet. Le carnet de commande, chargé, est incertain pour la fin d'année.

Les salariés, confiants ou lassés ?

Dans l'entreprise, personne ne souhaite témoigner au micro. Certains confient néanmoins une grande lassitude : ils ont l'impression d'être portés à bout de bras par l'Etat et que l'histoire se répète. Pour ceux qui voient le verre au contraire à moitié plein, ce nouveau prêt rassure. Un salarié commente : "On sent que la direction a un cap et qu'elle est soutenue par l'Etat."

Du côté des syndicats, la CGT, minoritaire, se dit soulagée par ce nouveau prêt public, mais avoue avoir du mal à remonter le moral des troupes. "L'actionnaire est là, il tient les rênes et remet au pot dès qu'il y a besoin, l'Etat suit, mais les salariés se demandent combien de temps ça va durer. L'entreprise est sous perfusion depuis des années, les équipes ne voient plus le bout du tunnel, elles n'y croient plus même si on a beaucoup d'embauches en CDI", analyse Frédéric Specque, délégué CGT.