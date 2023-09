Nouveau projet immobilier à Anglet : le maire ne comprend pas la contestation de certains riverains

"J'ai un peu d'incompréhension", a réagi Claude Olive, mardi 19 septembre. Alors qu'un collectif de riverains a exprimé son opposition au nouveau projet immobilier qui va remplacer l'ancien centre technique municipal, nécessitant pour cela la modification du plan local d'urbanisme (PLU), le maire d'Anglet ne souhaitait pas s'exprimer avant la fin de l'enquête publique. Elle s'est terminée lundi soir. L'édile a donc expliqué son point de vue au micro de France Bleu Pays Basque.

France Bleu Pays Basque : Tout d'abord, est-ce que vous avez déjà reçu les premiers enseignements de cette enquête publique qui devait recueillir l'avis et les propositions des Angloyes ?

Claude Olive : Non. Je n'ai aucun enseignement de l'enquête publique puisque le commissaire a fini son travail hier (lundi 18 septembre). Il faut une analyse et il va nous rendre son rapport dans les jours qui viennent.

Quel est votre sentiment par rapport à la contestation de certains riverains sur ce projet immobilier rue des 4 Cantons ?

Je suis assez étonné, ou en tout cas j'ai un peu d'incompréhension. On est là sur une friche, de deux hectares totalement artificialisés, pas un espace vert, rien. Des hangars, de l'amiante, du goudron, bref, deux hectares en plein cœur d'un quartier d'Anglet. (...) Et donc l'idée, c'était de se saisir de ces deux hectares de manière à apporter un projet qui va venir nous aider à financer le nouveau centre technique. Moi, je suis toujours en train de faire attention aux deniers publics. Et on ne couvre pas l'opération, on est en déficit de 4 millions. Même en vendant le terrain avec l'opération qu'on va mener dessus.

L'un des reproches émis par certains riverains dans ce projet immobilier, c'est qu'il n'y a pas assez de logements sociaux et que la majorité des futurs appartements seront destinés à une clientèle riche, qui n'habite pas Anglet. Une politique qui pourrait participer à la spéculation immobilière.

Ce n'est pas vrai. Les mêmes qui vous disent ça me reprochent de ne pas vendre assez cher le terrain. J'ai vu leur recours. Ils me reprochent de ne pas vendre assez cher le terrain et ils viennent me parler de spéculation. On fait 50-50 : 52 % de libre et 48 % de social et du maîtrisé. On répond au PLH ( programme local d'habitat voté par l'agglomération Pays Basque). On répond à la loi. J'en veux pour preuve : sur deux hectares, on va venir en renaturer un.

Les immeubles vont faire trois étages ?

Ce sera du R+2 avec attiques dans les combles. Et c'est plutôt en cœur d'îlot. Et on a essayé de travailler avec les uns et les autres de manière à ne pas gêner. J'ai même été chez des gens, qui aujourd'hui sont dans l'association qui contredit le projet. (...) Parce qu'avec le PLH, à Anglet, on est obligé de produire 350 logements par an, tout confondu. Et dans ces 350 logements par an que l'on doit produire, il doit y avoir 40 % de logement social. Je réponds au PLH, sur les 60 logements à l'hectare et sur la production de logement social. On peut faire tous les procès qu'on veut. Après, on peut s'interroger. On veut loger des gens et on ne veut pas manger de terrain. C'est ce qu'on fait là. On ne mange pas de terrain, on vient investir une friche. J'en veux pour preuve, on va toucher des fonds fiches de l'État. C'est un peu mon incompréhension. Je me demande : est-ce qu'à un moment, il faut dire "il faut loger les gens, mais pas à côté de chez moi !" C'est peut-être ça aussi l'idée.