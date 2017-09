Nouveau rassemblement à Bordeaux contre le gel des emplois aidés

Cette fois, les manifestants n'étaient qu'une petite trentaine devant le Rectorat de Bordeaux. Les 4 syndicats qui appelaient à ce rassemblement ne se font plus d'illusions quant à la disparition de ces emplois, mais veulent malgré tout continuer à soutenir leurs collègues concernés.

Le gouvernement l'a déjà dit: seuls les emplois aidés considérés comme prioritaires - par exemple ceux qui accompagnent les élèves handicapés dans les établissements scolaires - seront conservés. Tous les autres en revanche n'ont pas été renouvelés depuis la rentrée, et ne le seront pas. Une fin de non recevoir qui n'empêche pas les syndicats de l'Education Nationale de continuer d'organiser des rassemblements comme celui de ce mercredi après midi à Bordeaux, ou ils étaient une petite trentaine devant le rectorat.

Une démarche de soutien

Les responsables de ces syndicats ne se font plus d'illusions quant au non renouvellement de ces contrats, ils espèrent par contre maintenant accompagner au mieux leurs collègues concernés par ces non renouvellements, plus de 400 personnes dans notre département. "Et puis, rajoute Vincent FAUVEL, le responsable de la section Second Degré au SE-UNSA, nous avons aussi un devoir d'alerte de notre hiérarchie et de l'opinion publique. Ces décisions ont été très mauvaises dans les établissements depuis la rentrée, et cela ne se passe pas bien sur le terrain, nous avons le devoir de le dire!". "

Des élèves seuls dans les classes

Dans les établissements ou les postes d'assistants administratifs ont été supprimés, les syndicats affirment que des classes entières sont laissées seules depuis la rentrée. Les instituteurs ayant à gérer des enfants malades sont bien obligés de sortir de leur classe pour aller appeler le 15. Et bien avant, c'est moi qui m'en occupait précise Véronique Giroux, emploi aidé non renouvelé à l'Ecole de Créon. Hier, rajoute-t-elle, on m'a raconté qu'un enfant de 8 ans était resté tout seul devant le portail de 'l'école car je ne suis plus là pour répondre à l'interphone." Autant de tâches non considérées comme essentielles aux yeux de l'administration, mais qui mettent directement en jeu, selon les parents d'élèves, la sécurité de leurs enfants.