Nouveau record de fréquentation pour l'aéroport de Caen-Carpiquet en 2019

304 769 passagers ont pris un avion au départ de l'aéroport de Caen-Carpiquet en 2019. Ce chiffre historique a été dévoilé ce mardi par la direction. La ligne Caen Lyon est la plus fréquentée.

Caen, France

L'aéroport de Caen-Carpiquet a encore battu un record de fréquentation en 2019. Il a vu passer 304 769 passagers, soit une hausse de 11,23% par rapport à 2018.

La ligne Caen-Lyon est la plus fréquentée avec plus de 110 000 passagers l'an passé, ce qui représente une progression de 4,5%. Les responsables de l'aéroport se félicitent du succès de deux lignes : Caen-Marseille (57 000 passagers) et Caen-Toulouse (25 000 passagers).

En saison, le succès des vols vers la Corse ne se dément pas. 77 183 passagers ont rejoint Ajaccio, Bastia, Figari ou Calvi. Ces liaisons sont toutes reconduites. Deux flops tout de même : Genève abandonné par Air France et Pau qui n'a pas trouvé sa clientèle.

Alors que de nombreux aéroports français souffrent, celui de Caen continue se développer. Marseille est désormais desservi tous les jours et Volotea va rajouter deux liaisons hebdomadaires vers Lyon

Allongement de la piste

L'enquête publique sur l'allongement de la piste sera lancée après les vacances. Le projet est de passer à 2 250 mètres d'ici 2022 afin d'accueillir des avions plus gros et moins polluant.

Les responsables de l'aéroport ont installé en 2019 des "capteurs" de bruit et d'air sur les communes de Verson, Louvigny et Fleury-sur-Orne pour, en cas d'allongement, rassurer les riverains et tenter de convaincre les opposants.