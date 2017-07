Nouveau recul du chômage en Indre-et-Loire au mois de juin 2017

Le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité a baissé, au mois de juin : -0,3% au niveau national, ce qui correspond à 10 900 chômeurs de moins, par rapport au mois de mai. En Indre-et-Loire, la baisse atteint même 1,5% par rapport au mois précédent, et 1,7% sur un an.

En Indre-et-Loire, le nombre de demandeurs d'emplois a baissé d'1,5% entre fin mai et fin juin 2017. Ca correspond à 460 demandeurs d'emplois de moins, et du coup, on repasse sous la barre symbolique des 30 000 demandeurs d'emplois sans aucune activité, dans le département.

Le plus important, c'est la tendance à moyen et long terme, et là aussi, la courbe est plutôt encourageante avec une baisse d'1,7% en un an, et de 2,8% lors des trois derniers mois.

Nette amélioration pour les moins de 25 ans, mais légère dégradation pour les plus de 50 ans

Depuis juin 2016, en Touraine, ce sont surtout les jeunes demandeurs d'emplois qui ont vu leur situation s'améliorer : les moins de 25 ans sont presque 7% de moins qu'il y a un an. En revanche, la situation se dégrade toujours, chez les séniors et les chomeurs de longue durée : le chômage des 50 ans et plus a augmenté d'1,5% depuis juin 2016. Les chômeurs inscrits depuis plus d'un an sont également 2,3% de plus qu'à l'époque.

Plus inquiétant : toutes catégories confondues, c'est-à-dire en tenant compte des demandeurs d'emploi qui travaillent seulement quelques heures par mois, il y a maintenant 51 850 personnes inscrites au Pole Emploi d'Indre-et-Loire : c'est 2,5% de plus qu'il y a un an.