Nouveau recul du surendettement en Indre-et-Loire en 2016

Le nombre de dossiers examinés par la commission de surendettement en Indre-et-Loire a reculé de 7,9% en 2016, par rapport à l'année précédente. Cette commission a été saisie 1984 fois l'an dernier.

Le nombre de dossiers de surendettement déposés en Indre-et-Loire est repassé sous la barre des 2 000, l'an dernier. C'est la première fois que ça arrive depuis bien longtemps. Au niveau national, le nombre de dépôt de dossiers de surendettement a baissé de 10,6%. En Touraine, la chute est de 7,9%.

Visiblement, le durcissement de la réglementation sur les crédits à la consommation porte ses fruits, depuis plusieurs années, mais certaines personnes croulent pourtant littéralement sous les dettes, et elles n'ont plus d'autres solutions que de saisir la commission de surendettement

La commission de surendettement se réunit toutes les deux semaines, à Tours

Composée de représentants du préfet, des banques, des associations de consommateurs, des services fiscaux et des services sociaux, notamment, son rôle est de proposer des solutions, le plus souvent en négociant avec les créanciers, et en imposant des mesures à la personne endettée : déterminer les dettes à rembourser en premier, ne pas contracter de nouveaux crédits, etc...

La commission a examiné l'an dernier 1984 dossiers, pour une dette moyenne de 23 000 euros. Une moyenne qui cache d'importantes disparités : la dette peut-être beaucoup plus importante si elle est liée à l'achat d'un logement.

La très grande majorité des gens surendettés sont des personnes seules

Il n'y a pas vraiment de profil-type du surendetté, mais des grandes tendances se dégagent tout de même : de plus en plus de retraités et de chômeurs en fin de droits. Au moins 2 tiers de personnes seules : divorcées, célibataires ou veuves.

Les dettes qu'elles ont contractées leur ont servi, le plus souvent, à payer le loyer, à régler une pension alimentaire, beaucoup plus rarement, mais quand même de plus en souvent, à pouvoir s'offrir des soins dentaires, ou des lunettes. Et bien sur, il y a aussi des gens qui abusent, et dépensent sans compter.

Dans près de 53% des cas, les dossiers de surendettement examinés l'an dernier en Touraine étaient des re-dépôts, autrement dit, des dossiers déposés par des gens dont la situation avait déjà été examinée précédemment, sans parvenir à être réglée.