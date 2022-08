Un nouveau report pour la réouverture des thermes de Plombières-les-Bains.

L'établissement, fermé depuis deux ans, devait revoir les curistes le 5 septembre, mais finalement, il faudra encore attendre une quinzaine de jours, parce qu'il manque une pièce majeure, pour finir le chantier de réhabilitation qui consistait à remplacer toute la tuyauterie PVC en inox.

"C'est une pompe spécifique en inox, fabriquée aux Pays-Bas, elle devait être livrée le 21 juillet, puis le 2 juillet, puis le 5 août. On a appris qu'elle avait un problème de réglage et de fabrication. Le fabricant est totalement responsable et on n'a pas d'autres moyens car il n'y en a pas d'autres disponibles de cette nature-là" explique Yves Jego, délégué général du groupe AVEC, propriétaire des thermes.

"C'est rageant"

"C'est un grain de sable, indispensable au bon fonctionnement des thermes. C'est une pompe à 5 000€ sur un équipement à deux millions. C'est rageant" poursuit Yves Jego.

Yves Jego Copier

Dès que la pompe sera installée, des aménagements seront à faire, il y a aura ensuite deux semaines de la qualité des eaux par l'Agence Régionale de Santé.

C'est le quatrième report pour la réouverture des thermes de Plombières-les-Bains, fermés depuis deux ans.

"On ne peut pas décaler l'arrivée des curistes qui devaient être là le lundi, au jeudi, car ce sont des cycles de trois semaines, donc on annule ceux qui devaient arriver le 5 septembre et le 12 septembre, car la station est complète jusqu'à fin novembre à la fermeture" conclut Yves Jego.

La nouvelle date annoncée est donc fixée au lundi 19 septembre.