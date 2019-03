Nouveau report pour les Fonderies du Poitou !

Ingrandes, France

Les semaines passent, s'annoncent décisives... Et finalement rien. Le repreneur potentiel des Fonderies Liberty House a demandé un nouveau report aux tribunaux de commerce de Lyon et Poitiers dans les dossiers Alu et Fonte, deux entreprises placées en redressement à Ingrandes.

"Nous ne voulons pas nous précipiter. L'enjeu est trop important. On a besoin d'autorisations à haut niveau. Nous demandons un report de deux semaines, c'est un peu long comme délai, mais cela évitera de devoir encore repousser si jamais nous rencontrions une difficulté de dernière minute" a déclaré Philippe Baudon, directeur Europe de Liberty House, joint par France Bleu Poitou.

Les tribunaux devraient suivre cette demande, le repreneur n'étant pas en mesure de présenter de dossier finalisé.

Les prochaines audiences pourraient être fixées selon nos informations le 9 avril prochain pour l'Alu, le 10 avril pour la Fonte.