Nouveau restaurant d'Anne-Sophie Pic à Londres : "cette ouverture nourrit ma créativité"

Ce jeudi, la chef triplement étoilée de Valence se lance dans une nouvelle aventure : l'ouverture d'un restaurant à Londres. Après Lausanne et Paris, Anne-Sophie Pic estime nourrir son "imaginaire culinaire" grâce à ces nouveaux établissements.

C'est un nouveau défi pour Anne-Sophie Pic. La chef triplement étoilée à Valence a déjà un restaurant dans un palace à Lausanne en Suisse (deux étoiles) et un restaurant à Paris (La Dame de Pic, une étoile). Elle a été sollicitée par un milliardaire chinois qui ouvre à Londres un hôtel de luxe de la chaîne Four Seasons au ten trinity square dans un bâtiment historique de la capitale britannique, l'ancien siège de l'administration portuaire près de la City et de la Tour de Londres. Il souhaitait un restaurant français à la fois haut de gamme et décontractée. Objectif : une brasserie chic, sur le modèle de la Dame de Pic à Paris.

Je vais intégrer des produits de grande qualité comme le cheddar, la sole de Douvres ou le boeuf écossais

Anne-Sophie Pic y a vu l'occasion de se renouveler. Enracinée à Valence dans sa Drôme natale, Anne-Sophie Pic se dit poussée par sa curiosité. Elle estime que sa cuisine ne serait pas aussi ouverte au monde et aussi créative s'il n'y avait pas eu Lausanne, Paris et maintenant Londres. En préparant sa carte londonienne, Anne-Sophie Pic a ainsi découvert la qualité de certains fromages anglais comme le stilton et le cheddar, elle vante également la sole de Douvres et le boeuf écossais.

Pour Anne-Sophie Pic, s'ouvrir à l'international est bénéfique pour le restaurant trois étoiles de Valence

La salle du restaurant londonien compte 80 couverts et le premier menu du midi est à 35 livres, environ 40 euros.