Amiens, France

Fini le 4x8 à Dunlop Amiens, place au 5x8. Un nouvel accord sur l'organisation du temps de travail est en négociations depuis plusieurs mois à l'usine Dunlop d'Amiens. Jusque là, les 650 salariés des ateliers de DUNLOP Amiens travaillaient deux jours le matin, deux jours l'après-midi et deux jours le soir, suivis de deux jours de repos. Avec cette réorganisation du temps de travail, ils passent à 4 jours de repos consécutifs, dès le 1e janvier 2019. Ils gagnent ainsi 18 congés par an. Leur temps de travail hebdomadaire est également raccourci. Il passe de 35 heures par semaine à moins de 33 heures à salaire équivalent.

Les conditions de travail s'améliorent donc, ainsi que la productivité de l'usine. Aujourd'hui, le site fabrique un peu plus de 4 millions de pneus par an. L'objectif est d'atteindre les 4,6 millions dès l'année prochaine. Cette augmentation de la fabrication sera possible grâce à un fonctionnement de l'usine 356 jours par an et non plus 296. La direction promet par ailleurs cinquante embauches, dont la moitié dès cet été.

Les syndicats satisfaits mais vigilants

La CFTC, syndicat majoritaire, se félicite de la signature de cet accord.

DUNLOP Amiens : LA CFTC SIGNE L’ACCORD “AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL”(Passage au système 5X8) https://t.co/0udJNYYTVdpic.twitter.com/u1HQb7rfKR — CFTC-HDF (@cftc_hdf) July 20, 2018

Mais elle va rester vigilante. Si ce nouveau rythme ne fonctionne pas et que l'usine est moins efficace, alors un retour au 4x8 n'est pas exclu. L'UNSA de son côté a signé mais regrette que les futurs embauchés aient un statut différent, avec une perte de salaire. Le syndicat espérait également des garanties sur les volumes de production au-delà de 2019.

Pour rappel, sur une organisation en 5x8, cinq équipes tournent toutes les 8 heures dans l'usine, assurant une rotation de 24 heures.