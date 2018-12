Nouveau samedi de mobilisation pour les gilets jaunes en Creuse

Creuse

A Paris, comme à Guéret, les gilets jaunes ne relâchent pas la pression pour ce 4 e samedi de mobilisation. Plusieurs opérations pacifiques sont prévues à différentes endroits de la ville.

Premier rassemblement place du Marché à #Guéret. "Une petite queue-leuleu, ça vous tente ?" l'idée : se faire voir et entendre. Klaxons et sifflets ponctuent le cortège. pic.twitter.com/l7XrpceS9G — France Bleu Creuse (@FBCreuse) December 8, 2018

Manifestation dans le calme

Les gilets jaunes ont marché jusqu'au centre ville de Guéret. Ils se sont rassemblés place Bonnyaud. La manifestation s'est ensuite déplacée vers la Grande Rue, avec un passage devant la préfecture, avec quelques sifflets. Une autre action pacifiste est prévue cet après-midi, selon un manifestant.

La manifestation des #GiletsJaunes continue dans la Grande Rue de #Guéret. Quelques sifflets devant la préfecture @Prefet23 mais pas d'arrêt : ils se réunissent place Bonnyaud. pic.twitter.com/nZlAAKTMut — France Bleu Creuse (@FBCreuse) December 8, 2018

Toujours compliqué de faire le plein à Guéret

Les pompes automatiques des supermarchés Leclerc, Carrefour et Intermarché sont inutilisables. La station-essence de Carrefour est totalement paralysée. Chez Leclerc et Intermarché en revanche, on peut toujours remplir son réservoir à condition de régler durant les heures d'ouverture à la cabine de paiement.