Nouveau ! "Solidax" la Web TV du Sud-Ouest

"Solidax" la Web TV est née de la volonté d'Olivier François.

Originaire de l'Ile Maurice, diplômé de l’ISCPA Lyon en journalisme, spécialisation télé, Olivier François, est arrivé dans les Landes il y a 3 ans comme directeur de la communication du diocèse d'Aire et Dax. Attaché au Sud Ouest, soucieux de participer à sa vie, à son évolution, il a souhaité apporter sa contribution au rayonnement de la ville et de la région.

Possédant des compétences en vidéo et en communication, l'idée est née au mois d’Octobre 2020 d’ouvrir une web TV. Pas un média focalisé sur l’actualité ou les évènements que l’on voit tous les jours dans les JT et sur les chaînes d’actualité mais une TV qui apportera une respiration, un moment de détente aux dacquois mais aussi plus largement aux habitants du Sud-Ouest. On y trouvera aussi de la musique, de la culture, un peu d’histoire et du patrimoine, l'opportunité d'aller à la rencontre et à la découverte de nos artisans et commerçants locaux.

C'est lors du deuxième confinement et en lien avec quelques commerçants d'ici et d'ailleurs que l'idée de créer Solidax a germé. Beaucoup d'entreprises ont gardé leurs rideaux fermés et se sont retrouvés perdus face à une communication numérique en plein essor : ce qui a causé une perte conséquente de leur chiffre d’affaires mais aussi de leur clientèle. Les aider en lançant une plateforme numérique locale, dynamique et accessible s'imposait. Une plateforme solidaire qui offre aux commerçants, parfois perdus dans la flopée des canaux de communication existants, une vitrine pertinente et personnalisée de leur activité. De là sont nées beaucoup d'autres idées pour faire de cette plateforme un média riche en actus locales, en bons plans, et en surprises. Une WebTV regardée et relayée par ses propres adhérents et par un public basquo-landais qui aura à cœur de promouvoir sa culture, ses artistes, son histoire et son patrimoine.

"Solidax" : un nom qui évoque deux choses : la solidarité afin de pouvoir répondre présent et aider la communauté des commerçants, artistes et associations qui, plus que dans les grandes villes, avait encore plus à perdre si sa clientèle commençait à privilégier Amazon ou d’autres ténors en ligne et Dax.

“ Solidax a pour but de promouvoir la culture du Sud Ouest de la France, ses habitants, ses commerçants, ses artistes, son patrimoine et les différents évènements régionaux se déroulant dans les Landes et plus largement dans le Sud-Ouest. Elle se positionne comme une caisse de résonance solidaire et citoyenne ; une plateforme commune où la publicité est uniquement axée sur les commerçants et les acteurs locaux.

Une webTV au service des associations et des habitants à travers des émissions se focalisant sur l'entraide, les petites astuces du quotidien et le recrutement de bénévoles pour des associations locales. Une web TV qui traitera des thématiques de société qui pèsent plus particulièrement sur les Landes ou le Pays Basque : l'écologie, le chômage ou encore la promotion bienveillante des initiatives de la région afin de sensibiliser la population sur ces acteurs de l'ombre qui réalisent un travail remarquable. Une web TV qui permettra de découvrir et rédecouvrir le patrimoine et la culture de la région sans oublier ce qui en fait la richesse : ses habitants.