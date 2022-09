Nouveau stade du Nîmes Olympique : Coeur de Ville dépose un recours contre la société de Rani Assaf

Un petit gravier dans la chaussette de Rani Assaf, le président du Nîmes Olympique. Cœur de Nîmes, l'association des commerçants du centre-ville, vient de déposer un recours contre sa société, à l'origine du projet du nouveau stade. Le 27 juillet dernier, la CDAC (commission départementale d'aménagement commercial) a donné son feu vert pour environ 5.000 mètres carrés de surface commerciale. "Ce chiffre pourrait même doubler avec les allées, les surfaces de stockage et les restaurants qui ne sont pas soumis à autorisation" précise Daniel Kohen, le secrétaire de Cœur de Ville. L'association nîmoise, qui regroupe 240 commerçants, en appelle donc à la CNAC, la Commission Nationale d'Aménagement Commercial, pour qu'elle diminue cette surface.

"On craint que ce soit un aspirateur à clients et à enseignes. Bref, un nouveau centre commercial qui vide le centre ville et fragilise encore plus les commerçants." - Valérie Bénier, présidente de Cœur de Ville