Nouveau ! un simulateur de tir à Mimizan

L'histoire à débuté il y a maintenant quelques années au milieu de la campagne Creusoise.

Petit fils de Paysan et fière de l'être, Frédéric Gardon est tombé dans le chaudron des traditions tout petit.

Après 28 ans dans le milieu de l'hôtellerie, une pandémie, le signal, pour lui était clair, le début d'une nouvelle vie, celle d'une passion, s'est imposée tout naturellement.

Une reconversion professionnelle avec la chambre des métiers et de l'industrie des Landes, la CCI, Initiatives Landes et le voilà aujourd'hui gérant de "Simultir-du-Born" à Mimizan.

Le simulateur MARKSMAN distribué par Cinématir Paris, est à l'heure actuelle le seul à proposer une telle réalité et précision dans le milieu du tir virtuel pour le milieu de la chasse.

"Je crois dur comme fer que notre passion doit perdurer malgré les différentes attaques".

Ce lieu se veut un lieu d'échange, de convivialité et de bonne humeur, au service des chasseurs, tireurs sportifs et pour le tir de loisir. La loi chasse d'octobre 2020, rendant obligatoire la remise à niveau de tous les chasseurs tous les 10 ans, va venir montrer, à nos détracteurs, que nous mettons en place des lieux et les moyens pour s'adapter à l'évolution de notre passion, en se formant ou en venant s'entraîner pour maîtriser au mieux nos tirs en incluant les règles de sécurités en vigueur.

Evidemment comme toute activité, le tir virtuel représente un coût pour son utilisateur. 30 euros la séance découverte, 45 euros la séance d'entraînement de 40 minutes, et la séance perfectionnement pour 4 personnes à 80 euros soit 20 euros par personne.

Pour tout contact :

Frédéric Gardon - simul'tir du Born à Mimizan - 06 17 73 19 56