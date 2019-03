Nouveauté : la Banque Alimentaire du Calvados propose des sacs pré-remplis pour sa collecte ce week-end

Caen, France

Les gilets oranges sont à nouveau de sortie ce week-end ! Cette fois-ci pour la collecte de printemps dont chaque antenne départementale fixe la date au printemps. Dans le Calvados, les 1800 bénévoles vous attendent ces vendredi et samedi - voire dimanche à certains endroits - dans 120 magasins du département. Objectif : atteindre 60 à 65 tonnes de produits collectés contre 57 tonnes l'an passé. "Avec la collecte d'hiver, cela représente 9% de ce que nous récupérons, mais surtout cela nous apporte une grande diversité de produits" explique Alain Andres, responsable communication et bénévoles du Calvados.

Des sacs à 5 et 10 euros sont proposés © Radio France - Philippe Thomas

Plus 50% de vente avec les sacs pré-remplis !

L'an passé, les bénévoles ont testé les sacs déjà remplis à l'entrée de l'hypermarché Carrefour Côte de Nacre à Caen. Trois prix étaient proposés : quatre, sept et onze euros. Résultat : 50% de vente en plus pour un total de quatre tonnes et demi sur ce seul magasin. Devant le peu de succès du sac au tarif intermédiaire, la Banque Alimentaire propose cette année deux tarifs : cinq et dix euros. Et surtout le dispositif a été étendu à six autres enseignes de l'agglomération caennaise cette année : Carrefour Hérouville, Les Leclerc du centre-ville de Caen, de Ifs et de Blainville-sur-Orne, Cora à Rots et Super U Beaulieu là aussi à Caen. "Les sacs sont dans des îlots à l'intérieur dans les magasins, il suffit ensuite d'aller en caisse. L'intérêt d'une part est qu'à l'intérieur des produits dont on a besoin (Riz, sucre, huile, ratatouille, thon, confiture, shampoing...) et d'autre part, les gens n'ont pas à chercher," détaille Alain Andres. Mais si vous préférez faire votre sac vous-même, c'est toujours possible (et indispensable dans les autres magasins) ! Précisons aussi que la Banque Alimentaire recherche toujours des bénévoles...