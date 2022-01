Nouveauté : la fac de droit d'Orléans propose un diplôme universitaire sur le dialogue social

Eric Chevée (président du CESER), Mehdi de la Rochefoucauld et Odile Levannier-Gouel (maîtres de conférence), Eric Blond (président de l'Université d'Orléans) et Pierre Garcia (directeur de la DREETS)

Diplômé en dialogue social : c'est désormais possible à l'Université d'Orléans. La faculté de droit et de gestion propose en effet, dès cette année, ce nouveau diplôme, délivré uniquement en formation continue : la première session débute ce jeudi 13 janvier. Une originalité, puisqu'actuellement ce genre de diplôme (avec des contenus différents) n'existe que dans 3 universités.

Code du Travail bouleversé et crise sanitaire

Les besoins de formation en dialogue social n'ont sans doute été jamais aussi importants, estime Pierre Garcia, le directeur de la Dreets (Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités), le représentant régional du ministère du Travail. "Il faut rappeler que le Code du Travail, c'est 3 500 pages ! Et tout cela a été profondément bouleversé par les réformes de 2015 - loi El Khomri - et de 2017 - ordonnances Macron : possibilité de négocier directement dans les entreprises et non pas forcément par branches professionnelles, création du CSE, le comité social et économique... Il n'est pas toujours facile de s'y retrouver."

Ajoutez à cela presque 2 ans de crise sanitaire, qui ont pu fragiliser le dialogue social mais aussi en renouveler les problématiques. "Non seulement le cadre a beaucoup changé, mais de nouvelles thématiques sont apparues : l'arrivée du télétravail, la nécessité de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, constate Eric Chevée, le président du Ceser, le conseil économique, social et environnemental de la région, l'organisme consultatif de la région. Beaucoup d'entreprises ressentent la nécessité de créer un nouvel univers de discussion, il y a des règles à connaître mais aussi des techniques de négociations à apprendre, c'est tout l'objet de cette formation."

A la fois pour les représentants du personnel et la DRH

Dans la pratique, ce diplôme couronnera 80 heures de formation sur 6 mois, au rythme de 2 jours par mois. "On s'adresse aussi bien aux représentants du personnel, représentants syndicaux d'une part qu'aux responsables des ressources humaines, voire aux chefs d'entreprise, précise Odile Levannier-Gouël, maître de conférence à l'Université d'Orléans et responsable de cette nouvelle formation. L'idée est de former des groupes paritaires, pour que les échanges soient féconds." 4 temps sont prévus : une approche globale autour du monde de l'entreprise, une approche juridique, une approche relationnelle et une mise en pratique.

La première session avec 12 stagiaires débute donc aujourd'hui, d'autres sessions suivront prochainement. Certaines grandes entreprises comme EDF, GDF et la Poste ont d'ores et déjà exprimé leur intérêt. "On sait désormais que plus on dialogue dans une entreprise, et meilleures sont ses performances économiques", conclut Odile Levannier-Gouël.