Nouveaux déboires de l'EPR en Chine : quelles conséquences pour Flamanville ?

A Taishan, en Chine -où le premier EPR dans le monde a été mis en service en 2018- un réacteur est stoppé depuis le 1er février 2023. Un arrêt qui devait durer un mois pour changer le combustible mais qui se prolonge. Aucune date de redémarrage n'est annoncé

En cause - selon le Canard Enchainé - des malfaçons sur les gaines “made in France” , fabriquées par Framatome, la filiale d'EDF, qui protègent le combustible nucléaire. Ces gaines métalliques contenant les pastilles d'uranium se détériorent trop vite; au risque de rompre. C'est le second arrêt prolongé pour ce réacteur EPR chinois, conçu par EDF, pour une raison qui semble similaire : la dégradation du combustible

Un contexte préoccupant pour l'EPR de Flamanville

Les anti-nucléaires jugent la situation inquiétante puisque l'EPR chinois et celui en chantier à Flamanville ont des fonctionnements similaires. Il y a des risques inacceptables assure André JACQUES, président du CRILAN , collectif anti nucléaire : " Déjà nous savons que nous avons une cuve qui n'est pas conforme* et qui a dû être validée par décret ministériel. Nous avons un couvercle qui n'est pas conforme et il aurait dû être changé avant toute divergence nucléaire. Et dont on nous dit qu'il sera changé plus tard. Et on nous indique également que ce réacteur sera promis à un fonctionnement à 100 % de ses capacités avec un fond de cuve impropre pour un fonctionnement qui ne dégraderait pas les gaines de combustible. Donc tout cela, c'est un contexte qui est préoccupant, sachant que nous avons appris aussi que ce fonctionnement du réacteur qui affecte les combustibles pourrait entraîner la dégradation des grappes de commandes du réacteur et l'amener à un état "hors contrôle". Cela plaide à nouveau pour une expertise internationale et contradictoire sur l'EPR de Flamanville, qu'on fasse expertiser cet EPR qui a une dimension internationale, donc une expertise internationale*."

Quelles suites pour Flamanville ?

On se souvient qu'en 2021 déjà le réacteur numéro 1 de Taishan avait été mis à l'arrêt, pendant plus d'un an suite à un problème d'étanchéité de la cuve, ni plus ni moins le cœur du dispositif. Un premier élément qui avait inquiété sur le chantier de l'EPR de Flamanville, bâti sur le même modèle. Des correctifs devraient être apportés sur la cuve, mais pas tout de suite précise encore **André Jacques ****: '**Le fond de cuve normalement devrait être repris par EDF avant le démarrage. Mais ce n'est pas le choix qui est fait visiblement. On nous a indiqué attendre un premier fonctionnement du réacteur avant d'envisager un arrêt qui lui permettrait de régler ce problème. "

Le CRILAN juge donc tout aussi préoccupant le nouveau problème rencontré sur l'EPR en Chine. Cette fois, ce sont les gaines qui isolent le combustible qui seraient touchées par une oxydation trop rapide. Des gaines fabriquées par Framatome, filiale d'EDF.

Un type d'érosion qui ne concerne cependant pas seulement l'EPR. Le problème avait déjà été constaté sur d'autres réacteurs dans le monde et notamment à la centrale de Chooz dans les Ardennes il y a deux ans. La centrale avait été arrêtée 5 mois.

Consultation publique en cours

EDF de son coté assure sans plus de commentaires que pour Flamanville " tous les enseignements seront tirés de l'exploitation des deux réacteurs de Taishan". Le groupe assure aussi que des gaines du même type sont utilisés sur plusieurs réacteurs en France; avec des inspections visuelles systématiques. Aucune anomalie n’a été constatée dit EDF. Alors que de son côté l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, assure ne pas disposer d'informations au sujet du dossier.

Pour Greenpeace France qui s'exprime dans un communiqué, "alors qu’EDF annonce vouloir démarrer l’EPR de Flamanville l’année prochaine. Cette panne montre que le démarrage d’un réacteur EPR n’est pas le gage d’une production fiable et abondante."

Il y a en ce moment une consultation publique sur le site de l'ASN au sujet du démarrage de l'EPR, la population peut s'exprimer jusqu'au 15 septembre.