Nouveaux locaux, embauches et gros contrats : l'entreprise de Brive Axioma entre dans sa phase industrielle

L'événement est marqué par la présence d'Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l'industrie. L'usine d'Axioma à Saint-Pantaléon-de-Larche était inaugurée. Enfin ! Car il a fallu 9 ans à son fondateur Anthony Bugeat pour en arriver là. "Je dis souvent que entreprendre c'est dur et ça fait mal. Je pense que là on a bien expérimenté cette phrase."

De 100 000 litres de capacité en 2017 nous passons maintenant à 5 millions de litres."

De fait elle est loin cette époque où Axioma n'était qu'un petit local de 300 mètres carré et trois salariés et où Anthony Bugeat démarchait lui- même des agriculteurs locaux pour tester ses premiers produits. C'est maintenant une usine de 3500 mètres carré qui a nécessité un investissement global de 2,5 millions d'euros, dont une partie soutenue par le plan France Relance. De quoi produire 50 fois plus désormais soit 5 millions de litres. "C'était essentiel d'avoir un outil comme ça en France. On ne pouvait plus se permettre d'avoir de petits appareils ou de sous-traiter une partie de la production".

8 millions d'investissements prévus

Il faut dire aussi que désormais Axioma a de vrais clients. Elle vient de signer cet été ses premiers gros contrats "avec de grosses firmes, des contrats pour le territoire Français" précise Anthony Bugeat. Sa production va donc dès 2022 dépasser le million de litres. Et le patron envisage déjà les nouveaux progrès d'Axioma. Il a prévu 8 millions d'investissements supplémentaires d'ici 3 ans pour tripler la capacité de production. Et côté emploi les 15 salariés actuels seront rejoints par 15 autres dans le premier semestre 2022 et 30 de plus encore les six mois suivants.