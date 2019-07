Nouveaux tarifs Fil Bleu : les jeunes y gagnent mais pas les plus défavorisés

Indre-et-Loire, France

La nouvelle grille tarifaire Fil Bleu fait des gagnants et des perdants pour les 70.000 abonnés du réseau de Tours Métropole.

Parmi ceux qui économisent de l'argent, on retrouve les 5-10 ans gagnent 12 euros par rapport aux anciens tarifs. Leur abonnement mensuel passe de 24,80 euros à 12 euros. Les trois catégories d'âge entre 11 et 26 ans fusionnent pour n'en faire qu'une qui, au lieu de payer 24, 27 ou 39 euros, verra désormais un tarif unique de 23 euros.

Les personnes seules qui sont en recherche d'emploi ou qui touchent le RSA voient leur abonnement doubler

Mais certaines catégories subissent des augmentations significatives. C'est notamment le cas des 26-54 ans : leur abonnement mensuel prend 5 euros de plus, soit 60 euros chaque année. Une hausse qui n'est que de 2.50€ par mois si l'on tient compte du remboursement de la moitié de l'abonnement par l'employeur, pour ceux qui en bénéficient. Mais la hausse la plus surprenante concerne les personnes seules ayant un quotient familial entre 350€ et 550€, c'est-à-dire les personnes seules qui sont en recherche d'emploi ou qui touchent le RSA. Pour eux, le prix de l'abonnement double, passant ainsi de 5,30€ à 9,90€. Une augmentation surprenante d'autant que la volonté, avec cette nouvelle grille tarifaire, est de coller au plus près des revenus des abonnés.

Le conseil métropolitain renvoie la balle aux CCAS

Pour prendre en charge cette augmentation, la Métropole s'en remet aux CCAS, les centres communaux d'action sociale, en expliquant que ce sont eux qui compenseront cette hausse. Contactés, les différents CCAS de Tours Métropole expliquent avoir pris connaissance de cette annonce très tard et qu'ils n'ont pas encore pu étudier cette possibilité.