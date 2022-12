Nouvel An : à Valence, des commerçants de Valensolles se mobilisent pour les habitants isolés

L'opération a été un succès l'année dernière alors l'épicerie Valensolles a décidé de la reconduire pour ce samedi 31 décembre 2022. Plusieurs commerçants et bénévoles y participent. Le pharmacien du quartier a donné des produits cosmétiques, l'épicerie distribuera des poulets rôtis et une habitante a fait une quarantaine de bûches. Toutes ces denrées et autres produits seront distribués à 18 heures devant l'épicerie Valensolles.

Dans le quartier, Dina Tobal la gérante de l'épicerie veut faire plaisir à tous les habitants. C'est elle qui a préparé les cinquante poulets. Les mains dans la marinade, Dina explique : "nous avons remarqué qu'à Valensolles, il y a beaucoup de personnes âgées seules et isolées. Souvent elles nous disent qu'elles ne vont rien faire pour le Nouvel An. Plutôt que de s'ouvrir une boîte de conserve, nous avons eu l'idée de leur offrir un vrai repas."

Le gérant de l'épicerie, Hakim Dobal a le sourire. Il vient récupérer des produits cosmétiques chez le pharmacien de Valensolles. Ce dernier a bien voulu donner une vingtaine de poches bien remplies. À l'intérieur, le pharmacien : "j'ai mis du gel douche, un petit savon parfumé et un flacon d'eau de Cologne".

À quelques mètres de la pharmacie, Hakim rejoint la maison d'Annie. C'est une habitante du quartier qui a passé un long moment en cuisine. En effet, Annie a fait une quarantaine de bûches au chocolat : "je me suis qu'en plus des poulets, ce serait une bonne idée, que les personnes puissent avoir un dessert. Il y aura donc une bûche par personne".