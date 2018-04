Les syndicats à l'origine de la manifestation du 22 mars appellent à une nouvelle journée de grève des fonctionnaires le mardi 22 mai contre le projet de réforme de la fonction publique et pour la défense de leur pouvoir d'achat.

Les sept syndicats de fonctionnaires à l'origine de la mobilisation nationale du 22 mars dernier appelle à une nouvelle journée de grève le 22 mai.

FO, CGT, FSU, Solidaires, CFTC, CFE-CGC et FA-FP s'opposent toujours au projet de réforme de la fonction publique. Ils appellent aussi à défendre le pouvoir d'achat des agents. Le gouvernement espère économiser 4,5 milliards d'euros par an à partir de 2020 en supprimant 120.000 postes de fonctionnaires, d'ici la fin du quinquennat.

Absence de dialogue

Il entend aussi "dynamiser" le dialogue social en réduisant le nombre d'instances représentatives du personnel. Le plan de réforme baptisé "Action publique 2022" veut aussi favoriser le recours aux contractuels, introduire une rémunération au mérite et faciliter la mobilité des fonctionnaires en mettant notamment en place un plan de départs volontaires.

Une première réunion entre le gouvernement et les organisations syndicales a eu lieu lundi. D'autres sont prévues fin avril, fin mai et en juin mais les syndicats, à l’exception de la CFDT fonction publique, dénoncent une absence de dialogue. Le 22 mars dernier, entre 323.000 et 500.000 personnes étaient descendues dans la rue.