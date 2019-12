Nouvel appel à la mobilisation mardi dans les deux Charentes, contre la réforme des retraites

Plusieurs assemblées générales ont eu lieu en Charente-Maritime et Charente, ce vendredi. L'intersyndicale appelle à de nouvelles manifestations et actions mardi prochain. Quelques mobilisations sont aussi possibles demain, samedi.

Charente-Maritime, France

La journée était à la réflexion pour les prochaines manifestations. L'intersyndicale (CGT, FO, FSU, Unel et Solidaire) s'est réuni en assemblées générales, ce vendredi en Charente-Maritime et Charente. Elle a appelé à une grande mobilisation le mardi 10 décembre, dans les deux départements. 700 personnes, selon les syndicats, se sont réunies devant la gare de La Rochelle, à 14 h. 500 d'entre eux ont ensuite défilé vers l'Hôtel de ville, où ils sont restés quelques minutes. Une mobilisation est prévue mardi prochain à 14 h, place de Verdun.

Ils étaient 200 personnes à Saintes vers 10 h 30, devant le Palais de Justice. Le groupe a ensuite défilé jusqu'à la Préfecture., où une délégation syndicale a été reçue par la sous-préfète, Adeline Bard. Une nouvelle assemblée générale est organisée demain, également à 10 h 30, pour organiser la semaine prochaine. À Rochefort, le rendez-vous est donné mardi prochain à 10 h 30, au cours d'Ablois.

Des perturbations de trains aussi prévues ce weekend

La CGT cheminots des deux Charentes reconduit également le mouvement. Il ne devrait y avoir aucun train, ni TER à circuler dans les deux départements demain. La profession devrait également être de la mobilisation; le mardi 10 décembre. Un préavis de grève reconductible a été déposé jusqu'à lundi en Charente.

À Angoulême, 40 syndiqués ont tenté interrompre une réunion vers 9 h 30, vendredi, à la cité administrative, entre la préfète de Charente et la direction départemental. Les policiers leur ont stoppé l'entrée, mais un délégué syndical CGT a pu s'exprimer durant la réunion. L'intersyndical appel aussi à la grève, mardi prochain. Toutefois, aucune grande manifestation n'est prévue pour le moment, seulement des actions.

Blocages à l'université de La Rochelle lundi

Aussi, la fac de lettres et de sciences humaines (Flash) de La Rochelle était bloquée vendredi matin. Le syndicat Solidaire étudiant compte reconduite des blocages lundi prochain. Toutefois, ils laisseront la possibilité à leurs camarades, qui ont des examens, entrer dans l'établissement.

Les manifestations contre le chômage et la précarité, prévues demain samedi et initialement indépendantes de la réforme des retraites, pourraient aussi prendre une autre tournure. Elle sont prévues à Angoulême à 10 h 30, devant la mairie et à La Rochelle à 14 h, place de Verdun.