Nouvel appel à manifester à Alès en soutien aux salariés en grève de la clinique Bonnefon

La CGT du Gard appelle à une nouvelle manifestation devant la clinique Bonnefon à Alès (Gard). Pratiquement un mois qu'a démarré un conflit qui porte sur les conditions de travail. Des négociations n'ont rien donné et les grévistes - dont une menacée de licenciement - parle de management de la peur.

25 jours de grève à la clinique Bonnefon d'Alès (Gard) et aucune avancée notable.

25 jours de grève à la clinique Bonnefon d'Alès et toujours pas de sortie de conflit à l'horizon. Trois réunions de négociations se sont tenues cette semaine mais sans aboutir. En cause selon les grévistes, la direction d'une clinique privée appartenant au groupe Elsan - dont les trois cliniques nîmoises) plus attachée "à faire du cash" que de donner des les moyens au personnel de "faire correctement son travail". Un dossier emblématique dont s'est saisi la CGT départementale qui appelle à une nouvelle manifestation devant l'établissement en fin de matinée ce samedi.

"Une lanceuse d'alerte licenciée ?"

Depuis presque un mois, ils sont une vingtaine de salariées (beaucoup d'aide-soignante) à se rassembler chaque jour devant l'établissement alésien. Distribution de tracts à la population, coups de klaxon en échange. Une mobilisation certes qui n'est pas majoritaire, mais nous assure-t-on, beaucoup des personnels non-grévistes (y compris des médecins) soutiendrait le mouvement de protestation. Il semble prendre un tour nouveau alors que selon Hella Kherief, porte parole des grévistes (et lanceuse d'alerte, elle a été une des premières a dénoncer le scandale Orpea) a été menacée - verbalement - d'être licenciée en dehors de toute procédure légale. "_J'ai les preuves, j'ai tout enregistré et je compte bien m'en servi_r".

Hella Kherief, lanceuse d'alerte à la clinique Bonnefon d'Alès menacée de licenciement. Copier

"Nous allons mettre le groupe Elsan sous le feu de l'actualité nationale."

La CGT départementale qui dénonce "un groupe, véritable machine à cash" s'est saisie de ce dossier. Elle appelle à un nouveau rassemblement ce samedi devant la clinique Bonnefon (marche à suivre et fin du rassemblement devant la sous-préfecture d'Alès). Un précédent rassemblement avait réuni 500 personnes, (300 selon la police). Devant la volonté de la direction _"_de licencier une lanceuse d'alerte", le ton monte. Son secrétaire départemental, Bruno Rivier, est en contact avec Philippe Martinez qui serait "très attentif à ce qui se passe à Alès". Le conflit en devenant "emblématique d'une entreprise qui privilégie le fric au détriment de la santé de tous" prendrait un tour nouveau.