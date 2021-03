Nouvel appel à la mobilisation des agents des collèges des Deux-Sèvres ce vendredi

Dans les Deux-Sèvres, le déjeuner à la cantine s'annonce perturbé dans certains collèges. A Melle, Chef-Boutonne, Parthenay ou encore Bressuire notamment. Après une première mobilisation le 9 mars dernier, les agents des collèges des Deux-Sèvres sont appelés à la grève ce vendredi 19 mars. Préavis déposé par FO qui veut faire de cette journée "un vendredi noir".

Une prime et des renforts

En cause, les conséquences de la crise du coronavirus. Le syndicat demande désormais une prime annuelle de 500 euros en plus des revendications initiales à savoir le remplacement systématique des personnels absents sur la base des horaires des agents titulaires et le renfort d'un agent dans chaque collège tant que les protocoles covid sont maintenus.