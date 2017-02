Nouvel étiquetage nutritionnel : pas de "pertinence" démontrée pour la santé

Pour l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), rien ne prouve que les nouveaux systèmes d'étiquetage nutritionnel seront efficaces pour convaincre les consommateurs français de manger "mieux".

"En l'état actuel des connaissances, la pertinence nutritionnelle dans une perspective de santé publique des systèmes d'information nutritionnels examinés n'est pas démontrée" : voilà les conclusions de l'Anses quant à l'efficacité des nouveaux systèmes d''étiquetage nutritionnel testé à la fin de l'année dernière en France.

Quatre systèmes testés, aucun jugé pertinent

L'objectif de ces étiquetages : convaincre les consommateurs français de manger plus équilibré, et limiter leur apport en sucreries par exemple, afin de réduire les maladies chroniques, comme le diabète ou l'obésité. ont été testés en parallèle dans des supermarchés des Hauts-de-France, d'Ile-de-France, Normandie et Auvergne-Rhône-Alpes. Sans ce prononcer sur le résultat de cette expérience, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a analysé de son côté la façon dont ces systèmes ont été construits et leur capacité à "orienter le comportement du consommateur".

L'Anses a analysé les quatre systèmes qui ont fait l'objet de ce test :

le système "Nutri-Score" : cinq couleurs, du vert au rouge, associées à des lettres, de A à E, allant la meilleure à la pire qualité nutritionnelle

: cinq couleurs, du vert au rouge, associées à des lettres, de A à E, allant la meilleure à la pire qualité nutritionnelle le système "Sens" : quatre couleurs, du vert au violet, selon la fréquence souhaitable de consommation, de "très souvent" à "en petite quantité"

: quatre couleurs, du vert au violet, selon la fréquence souhaitable de consommation, de "très souvent" à "en petite quantité" le système "Nutri-repère" : cinq catégoriesde nutriments avec le pourcentage de l'apport journalier nécessaire

cinq catégoriesde nutriments avec le pourcentage de l'apport journalier nécessaire le système "Nutri Couleurs" : similaire au système Nutri-repère, mais en couleurs

Les quatres systèmes testés © Visactu

L'Anses a également testé le système "Health Star Rating", utilisé en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Conclusion des experts : "les systèmes étudiés, qui intègrent sans distinction et de façon imprécise les besoins spécifiques des différents groupes de population, ne prennent pas en compte l’ensemble des variables pertinentes au regard des enjeux de santé publique liés à l’alimentation." La capacité de ces étiquetage à améliorer le choix des consommateurs est donc "incertaine" pour l'Anses.

Un système prévu par la loi Santé

La mise en place d'un tel étiquetage nutritionnel, pour mieux informer les consommateurs, est prévu par la loi Santé, votée en décembre 2015, en application de la réglementation européenne. Pour le ministère de la Santé, cet avis "confirme l'intérêt de travaux complémentaires tels que l'expérimentation en conditions réelles d'achat qui a été menée fin 2016 et dont l'objectif est de faciliter le choix du consommateur au regard de l'apport en énergie et en nutriments".

Le système choisi , dévoilé début avril, restera facultatif

Le ministère de la Santé publiera "début avril" le décret définissant le système d'étiquetage choisi qui demeurera facultatif. Il appuiera son choix sur le rapport du comité de pilotage du test dans les supermarchés, attendu "mi-mars", ainsi que sur un nouvel avis de l'Anses.