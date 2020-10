Nouvelle économie : une entreprise de Charente-Maritime a inventé la peinture intelligente

Patrick Pillet et Damien Bourasseau, les deux patrons inventeurs de la peinture intelligente

Une société de La Rochelle a inventé la peinture intelligente. Prima Coating est basée a Périgny, et fabrique des peintures industrielles et haut de gamme. Pour des supports particuliers, pour la métallurgie ou le nautisme. Vous ne trouverez pas cette marque dans les magasins de bricolage. Chez Prima Coating, Ils ne sont que trois dont deux patrons associés dans cette jeune société ; Patrick Pillet et Damien Bourasseau. Depuis cette année ils développent, une "peinture intelligente".

Une peinture intelligente c'est une peinture qui réfléchi

A noter que cette peinture intelligente coûte quand même 25€ le mètre carré.