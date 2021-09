Nouvelle action ce samedi en soutien aux salariés de Ford en Sarre avant la grande manifestation de mardi

A l'initiative du syndicat IG Metall, une action est organisée ce samedi matin de 9h30 à 12h30 à Betting-les Saint-Avold, devant le supermarché Leclerc, en soutien aux salariés de Ford, à Sarrelouis, en Allemagne. De l'autre côté de la frontière, l'usine automobile emploie 5.000 personnes dont 600 frontaliers. Le syndicat prépare également une grande manifestation ce mardi 14 septembre à 15h30 sur la grande place du marché de Sarrelouis.

Les salariés sont inquiets pour leur avenir, car à cause de la crise sanitaire et de la pénurie de semi-conducteurs - ces composants électroniques indispensables à la fabrication des voitures - le site fonctionne au ralenti. La direction impose régulièrement depuis un an des périodes de chômage partiel et les syndicats dénoncent un manque de visibilité pour les mois qui viennent.

Il y a une très grand inquiétude, on n'a pas d'avenir au-delà de 2025

Comme l'initiative de samedi dernier devant un supermarché de Creutzwald, l'action de Betting-les-Saint-Avold ce samedi 11 septembre est de sensibiliser la population aux craintes des employés de Ford. "Il y a une très grand inquiétude. On n'a pas d'avenir au-delà de 2025. La direction nous a promis une réponse pour la fabrication d'un nouveau modèle à la fin du 2e semestre 2022 et jusque-là, l'inquiétude va grandir de plus en plus", explique Cédric Moltini, salarié de Ford Sarrelouis, membre d'IG metall et du comité d'entreprise.

On va essayer de mobiliser le plus possible pour montrer que toute la région est derrière l'usine Ford de Sarrelouis

Cédric Moltini rappelle que l'usine fait vivre beaucoup de monde en Moselle : "Il n'y a pas que les 600 salariés frontaliers français, il y aussi tous les sous-traitants, qui emploient aussi des frontaliers, donc on va essayer de mobiliser le plus possible pour montrer que toute la région est derrière l'usine Ford de Sarrelouis".