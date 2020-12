Nouvelle action des salariés de Mécachrome sur le site de Vibraye en Sarthe

Nouvelle action des salariés du sous-traitant aéronautique Mécachrome ce vendredi devant l'usine de Vibraye dans l'Est de la Sarthe. Le site qui emploie 74 personnes doit fermer dans le cadre du plan de restructuration du groupe. Mais selon un dernier rapport, le site serait viable.

Le site de Mécachrome à Vibraye dans l'est de la Sarthe qui emploie 74 personnes doit fermer dans le cadre du plan de restructuration du groupe. 50% des salariés serait réorientés sur le site de Sablé-sur-Sarthe et les autres sur d'autres sites du groupe. Pour les syndicats, ce n'est pas une solution, car un rapport d'expert vient de mettre en avant que le site serait viable avec seulement quelques aménagements. Du coup, ils se mobilisent pour une nouvelle action ce vendredi matin à partir de 8H30 devant l'usine et demandent le retrait du plan.

Un site viable avec un carnet de commandes plein

Les salariés du site de Mécachrome de Vibraye s'opposent une nouvelle fois à la fermeture de l'usine dans le cadre d'un plan de restructuration national. Selon Joffrey Loriot, le délégué FO site Vibraye, un rapport d'experts montre que le site serait viable avec seulement quelques aménagements. "Il faudrait seulement, un vrai service commercial, et les chiffres pourraient repartir à la hausse".

Les salariés de Mecachrome, doivent manifester ce vendredi devant l'entrée de l'usine à partir de 8H30. © Radio France - Ruddy Guilmin

Ce plan de restructuration prévoit que la moitié des 74 salariés de l'usine soit orientés sur le site de Sablé-sur-Sarthe et l'autre moitié vers d'autres usines du groupe en France. Et en ce moment, ce qui est le plus déprimant pour beaucoup de salariés de Vibraye c'est que le carnet de commande est bien rempli.

"En fait, les clients connaissent notre savoir-faire et nous font confiance et la plupart ont passé des commandes avant la fermeture"

nous dit Joffrey Loriot, le délégué FO site Vibraye.

La manifestation des salariés de Mécachrome à Vibraye est prévue à partir de 8H30 devant l'entrée de l'usine. La prochaine réunion avec la direction aura lieu début janvier.