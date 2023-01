Nouvelle année record pour le Crémant de Bourgogne

En ce début d'année, on trinque à la bonne santé économique du crémant de Bourgogne. 24 millions de bouteilles vendues en 2022, on bat le précédent record de ventes établi en 2021 qui se montait à 21 millions de bouteilles.

C'est une bonne nouvelle pour les 1.700 viticulteurs bourguignons qui participent à l'élaboration de ce vin pétillant.

Le contexte morose de l'inflation ne fait pas reculer les ventes. Elle se portent bien, surtout à l'étranger, car c'est l'export qui tire le marché vers le haut.

France Bleu Bourgogne : quel est la part des ventes à l'étranger et quel est le pays le plus consommateur ?

Pierre du Couëdic, président de l'union des producteurs de crémant de Bourgogne :

Aujourd'hui quasiment une bouteille sur deux de crémant de Bourgogne se vend à l'export. Le fort développement des ventes se fait sur des grands marchés, notamment nord américains. Depuis 4 ou 5 ans, les Etats-Unis sont devenus le premier pays consommateur au monde de vins effervescents. Ils dépassent aujourd'hui l'Allemagne.

21 millions de bouteilles vendues en 2021, 24 millions en 2022. On peut encore progresser longtemps comme ça ?

Il y a quelques années, on s'était fixé un cap de 25 millions de bouteilles. Vous voyez qu'on s'en approche. Cela dit, je pense qu'effectivement la progression restera assez modérée. On reste limité par le volume de la Bourgogne. Il y a 84 appellations dans notre région et le crémant de Bourgogne représente aujourd'hui près de 12 % des volumes de la filière viticole bourguignonne.

On est tous touchés par l'inflation. Est ce que vous aussi vous augmentez vos prix ?

Oui, pour plusieurs raisons. Une bouteille, c'est du verre, c'est un carton, c'est un bouchon, c'est une plaque de muselet, c'est une coiffe... et il est vrai que toutes ces fournitures ont connu des hausses ces derniers mois. Pour autant, le prix médian d'une bouteille est de 10,25 €. Si vous achetez une bouteille de crémant de Bourgogne aujourd'hui chez un caviste par exemple, le prix moyen sera autour de 13 €. Donc on reste sur un prix qui va osciller entre 10 et 15 €. C'est un peu moins cher en grande distribution, ou ce sera plutôt de l'ordre de 7 €

Le volume des ventes augmente. Est-ce que vous trouvez suffisamment de bouteilles pour cette production ?

C'est notre souci actuel. On manque de matières premières. C'est devenu un vrai challenge et une vraie préoccupation de la filière. On est obligés de retarder la mise en bouteille d'une partie de la production. Ce qui veut dire que automatiquement, vous allez avoir un déséquilibre entre l'offre et la demande. La seule solution , c'est que des verriers remettent en route des fours pour produire des flacons. On ne peut malheureusement pas passer par un système de consignes, car le crémant ets un vin effervescent. Les bouteilles doivent supporter une certaine pression. Une fois qu'elles sont débouchées, elles perdent une part de leur capacité de résistance. Les réutiliser telles quelles présenteraient un danger.

On vient de passer les fêtes de fin d'année, on est en pleine galette des Rois. C'est une période importante de ventes pour vous ?

Traditionnellement il y a un pic de saisonnalité au moment des fêtes de fin d'année, mais c'est une situation qui est de moins en moins vraie. Le crémant de Bourgogne est maintenant un vin qui est consommé de façon relativement régulière. Le moment de l'Epiphanie peut parfaitement s'associer effectivement avec une bouteille de crémant de Bourgogne, mais comme on pourrait le faire à la Chandeleur dans quelques semaines.

De nouveaux panneaux pour signaler la zone de production

Quelles sont les vignes qui participent à l'élaboration du crémant de Bourgogne ? Où trouver un producteur en vente-directe ? Suivez les panneaux !

Un des nouveaux panneaux posés récemment - DR

Le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB) a lancé le renouvellement de ses 330 panneaux de signalisation des appellations. Le premier vignoble à bénéficier de ce changement est le Châtillonnais, avec l’appellation Crémant de Bourgogne.

"Ce réseau de panneaux, unique en France, est un atout indéniable au développement de l’œnotourisme en Bourgogne. Son renouvellement s’inscrit dans une démarche oenotouristique globale. Avec l’ouverture des Cités des Climats et vins de Bourgogne (à Chablis, Beaune et Mâcon au printemps 2023), l’objectif est bien de renvoyer les touristes vers le territoire, à la rencontre des vignerons et négociants" indique le BIVB.

ll y aura à terme 7 panneaux Crémant de Bourgogne, 5 ont déjà été posés. Pour le reste des panneaux (330 en tout), il n' y a pas encore de calendrier précis. En plus des panneaux du Chatillonnais, 39 panneaux ont été posés dans l’Yonne avant les fêtes.