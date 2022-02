Nouvelle-Aquitaine : 25 000 entreprises artisanales ont été créées en 2021

D'après l'enquête menée par la chambre des métiers de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine, il y a eu un boom de l'artisanat en 2021, avec 25 000 entreprises créées. C'est 15% de plus qu'en 2019, avant la crise sanitaire. Du jamais vu selon Gérard Gomez le nouveau président de la chambre des métiers de l'artisanat régional.

Parmi ces nouvelles entreprises, 42% proviennent du secteur des services. Les métiers comme esthéticienne, chauffeur de taxi ou encore carrossier attirent beaucoup de nouvelles recrues. En Nouvelle-Aquitaine, 22% d'entre elles sont en reconversion : ils ont profité de la crise sanitaire pour quitter leur job de salarié et tenter de vivre leur passion.

Parmi les nouveaux artisans, on trouve aussi beaucoup d'apprentis. En effet, de plus en plus de jeunes se laissent tenter par les métiers de l'artisanat grâce à ce type de formation. En 2021, 9% des apprentis de la région se sont tournés vers des entreprises artisanales. Ils sont particulièrement attirés par les métiers du secteur des services, comme coiffeur ou garagiste.

Dans les années à venir, le nombre d'apprentis ne devrait cesser d'augmenter car, aujourd'hui, 19% des artisans accompagnés par la chambre des métiers de l'artisanat de Nouvelle Aquitaine souhaitent être plus aidés et informés sur l'apprentissage. Un type de formation particulièrement intéressant pour les métiers de l'artisanat dont un quart des acteurs ont aujourd'hui plus de 50 ans. Ils arrivent donc en fin de carrière et l'apprentissage leur apparait comme le meilleur moyen de transmettre leur savoir et leur métier aux nouvelles générations.

