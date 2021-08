INFOGRAPHIE - Nouvelle-Aquitaine : 89% des actifs veulent réduire l'impact écologique de leurs déplacements

Les habitants de la Nouvelle-Aquitaine s'inquiètent de l'impact écologique de leurs déplacements quotidiens, selon une enquête réalisée par Ipsos pour Vinci autoroutes. Dans la région, 9 personnes sur 10 veulent avoir les moyens de réduire cet impact. Aujourd'hui, seulement 4% d'entre-eux favorisent le covoiturage ou l'auto-partage pour aller au travail, alors qu'ils sont 73% à utiliser une voiture individuelle.

Le réchauffement climatique s'accélère et l'alerte rouge lancée le 9 août dernier par des experts de l'ONU pourrait bien provoquer les conséquences escomptées sur les habitudes des français. En Nouvelle-Aquitaine, certains ont déjà conscience de l'impact environnemental de leurs déplacements quotidiens : 59% des habitants estiment que leurs modes de déplacements ont des impacts négatifs sur le climat. Ils sont légèrement moins, 52%, à se donner moins de 5 ans pour réussir à utiliser des modes de transports moins polluant, note l'enquête d'Ipsos.

Des freins à lever

Aujourd'hui, seuls 2% des foyers Néo-Aquitains possèdent une voiture électrique. Nombreux sont ceux qui souhaitent investir, mais qui estiment que les aides ne sont pas suffisantes : 72% pourraient être incités via un bonus à l'achat plus important, et 65% par la multiplication des bornes de chargement. La mise en place d'une gratuité du stationnement pour les véhicules électriques et hybrides pourrait aussi convaincre 20% des sondés.

Trajets professionnels et privés

En Nouvelle-Aquitaine, la voiture est largement favorisée pour les déplacements, que ce soit pour des trajets professionnels ou privés. Pour les vacances et les week-ends, 8 actifs sur 10 favorisent ce mode de déplacement. Une grande majorité d'entre-eux craignent les effets du retour des embouteillages et de la pollution, une fois la crise sanitaire passée.