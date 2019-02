Nouvelle Aquitaine : des manuels scolaires gratuits pour les lycéens dès septembre

Les manuels scolaires au lycée seront gratuits pour les secondes et premières en septembre 2019, et pour les terminales dès 2020.

Bordeaux, France

Les manuels scolaires seront gratuits pour les élèves de seconde et première à la rentrée prochaine, les terminales en 2020. C'est l'un des coups de pouce de la région Nouvelle Aquitaine aux familles, annoncé ce vendredi 22 février. La réforme du Baccalauréat va bousculer les programmes scolaires en septembre prochain et les lycéens devront acheter de nouveaux manuels. Un budget estimé à 200 euros environ par élève. Sans compter les autres fournitures. Autres mesures pour la rentrée à venir : les lycéens bénéficieront d'un chèque-livre de 20 euros, l'équivalent de trois livres poches. L'objectif est de faciliter l'accès à la culture.

Les lycéens pourront aussi bénéficier de contenus pédagogiques en ligne, qui compléteront leurs manuels papiers. Un ENT, Environnement Numérique de Travail, qui devrait être lancé d'ici quelques mois.

Pour Jean-Louis Nembrini, chargé de l'éducation à la région, "c'est une mesure d'égalité, qui est à la fois sociale, tout le monde doit pouvoir avoir accès aux manuels. Mais également bien sûr pédagogique puisque le manuel lui même est en train d'évoluer. Il est à la fois papier et il permettra code d'accéder à des ressources numériques offertes par ailleurs par des éditeurs."

La gratuité, une évidence pour Samuel Roy, représentant parents d'élèves de la PEEP, au lycée Gustave Eiffel à Bordeaux. "Les livres sont déjà gratuits dans pas mal de régions. C'est surtout une histoire de coût puisque ça représente près de 300 voire 400 euros avec les autre fournitures, la blouse, etc. Et j'ai remarqué que les gens avaient de plus en plus de mal à payer les manuels."

Par manque de moyens, certains jeunes font l'ensemble de leur scolarité sans manuels. Un problème qui favorise le décrochage scolaire. La gratuité devrait donc enrayer ce phénomène. Le coût de cette mesure est de 27 millions d'euros sur deux ans.