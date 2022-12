Nouvelle-Aquitaine : la 3e région la plus peuplée de France confirme son attractivité

Les intercommunalités littorales et proches de la métropole bordelaise font partie des plus attractives de la région (ici, la rue Sainte-Catherine à Bordeaux).

Le cap des six millions d'habitants avait été officiellement franchi en 2019 apprenait-on l'an dernier à la même époque avec les chiffres de l'Insee . Ce jeudi 29 décembre 2022, l'Institut dévoile ses chiffres basés sur le recensement 2020 et l'attractivité de la Nouvelle-Aquitaine reste l'un des grands enseignements de l'enquête. Même s'il existe des disparités entre les départements, la région est la troisième la plus peuplée de France (après l'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes). Découvrez à travers notre carte ci-dessous et notre tableau en bas de cet article, tous les chiffres qui concernent votre commune ou votre département.

Solde migratoire positif

Au-delà du symbole des six millions d'habitants, l'Insee relève que la croissance démographique est avant tout due à un solde migratoire positif. Autrement dit, il y a plus de personnes qui viennent s'installer dans la région (33.800 par an) que de personnes qui quittent la Nouvelle-Aquitaine. Le solde naturel (la balance entre les naissances et les décès) est quant à lui en déficit.

Des intercommunalités attractives sur le littoral et près de la métropole bordelaise

Autre enseignement de l'enquête de l'Insee, l'évolution des populations varie selon les territoires et selon qu'on parle de départements du littoral ou de l'intérieur des terres. Avec +1,2% d'habitants chaque année entre 2014 et 2020, la Gironde affiche la troisième plus forte hausse départementale en France métropolitaine. Dans le détail, en Nouvelle-Aquitaine, la Gironde, les Landes , les Pyrénées-Atlantiques, la Charente-Maritime et même la Vienne et les Deux-Sèvres gagnent des habitants entre 2014 et 2020, tandis que la Creuse, la Haute-Vienne, la Corrèze, la Dordogne, le Lot-et-Garonne et la Charente en perdent. Les intercommunalités littorales et proches de la métropole bordelaise sont les mieux classées.

Découvrez si votre commune a gagné ou perdu des habitants entre 2014 et 2020 (en indiquant le nom de votre commune dans la barre de recherche ci-dessous)

Le Top 10 des plus grandes intercommunalités :

Bordeaux métropole : 819.604 habitants

CA du Pays Basque : 318.709 habitants

CU Limoges Métropole : 207.053 habitants

CU du Grand Poitiers : 196.530 habitants

CA de La Rochelle : 175.608 habitants

CA Pau Béarn Pyrénées : 162.618 habitants

CA du Grand Angoulême : 142.379 habitants

CA du Niortais : 121.754 habitants

CA du Bassin de Brive : 107.216 habitants

CA Le Grand Périgueux : 103.583 habitants

CA Agglomération d'Agen : 101.169 habitants