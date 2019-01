Nouvelle-Aquitaine : un investissement de plus d'un milliard d'euros pour la formation professionnelle

La ministre du Travail a signé ce vendredi à Bègles, au nom de l'Etat, une convention avec la Région sur l'investissement dans la formation professionnelle en Nouvelle-Aquitaine. Plus d'un milliard d'euros pour former à terme 60.000 personnes par an.

Bordeaux, France

La ministre du travail Muriel Pénicaud s'est rendue à Bègles ce vendredi pour signer le Pacte régional d'investissement, une convention entre l'Etat et la région Nouvelle-Aquitaine. D'ici à 2020, les deux parties vont investir ensemble plus d'un milliard d'euros dans un Plan d'Investissement dans les compétences. Objectif, former des professionnels dans les secteurs porteurs et qui manquent actuellement de travailleurs. L'Etat va apporter 500 millions d'euros et la Région 650 millions d'euros.

Un investissement massif pour une formation sur mesure

L'investissement doit soutenir une nouvelle stratégie de formation : plus de moyens, des parcours plus longs, sur mesure selon les profils, des formations qui collent aux compétences que les entreprises réclament et un travail en amont dans l'orientation des plus jeunes, dès le lycée. D'ici quatre ans, la Nouvelle-Aquitaine doit pouvoir former en moyenne, par an, au moins 60.000 personnes, contre 40.000 actuellement. Pour Muriel Pénicaud, cet investissement va permettre de réduire le chômage, en donnant aux demandeurs d'emploi, ou jeunes à la recherche d'un métier, les compétences nécessaires pour répondre aux besoins des entreprises.

Muriel Pénicaud : "Monter des programmes innovants" Copier

La signature de ce pacte a eu lieu dans les locaux de l'AFEPT, une association pour la formation et l'éducation des jeunes, dont les ateliers vont bénéficier de cet investissement massif. Tous les profils se rencontrent dans cette structure : chômeurs, jeunes en décrochage scolaire ou qui ne trouvent pas de métier qui leur plaise, ou personnes voulant se reconvertir dans les secteurs porteurs. Jenny, par exemple, 37 ans, a quitté son job dans la lingerie pour devenir soudeuse. Et, bientôt, créer son entreprise de fabrication de meubles en matériaux de récupération.

On n'a pas une épée de Damoclès sur la tête.

A l'AFEPT, les apprentis sont formés, encadrés, et aidés dans leur vie quotidienne. Ils reçoivent de l'aide pour leurs démarches administratives, sont payés lors de leur formation. Une chance pour Antoine, qui n'a pas " le stress de pas trop savoir comment payer son appartement. On n'a pas une épée de Damoclès sur la tête."