Nouvelle baisse du chômage en Normandie

Normandie, France

Au 1er trimestre 2019, en Normandie, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit en moyenne à 162 750. Ce nombre diminue de 1,6% (soit -2 600 personnes) par rapport au 4e trimestre 2018. Il baisse de 3,2% en un an.

Le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité dans le mois (catégories A, B, C) s'établit en moyenne à 285 120 au 1er trimestre 2019. Ce nombre diminue de 0,5% en un trimestre (-1 340 personnes). Il baisse de 1,9% en un an.

Le chômage en baisse dans les 5 départements normands

En moyenne au 1er trimestre 2019, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A diminue dans les cinq départements normands en trois mois :

-2,1% dans la Manche,

-1,9% dans l’Orne,

-1,7% dans le Calvados,

-1,5% dans l’Eure

-1,3% en Seine-Maritime.