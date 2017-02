Nouvelle campagne du Denier pour l'Église bretonne

"Denier du culte" à une époque, "Denier de l'église" ensuite, c'est désormais le "Denier" (tout court), que lancent les diocèces bretons dimanche. Ce "denier" sert avant tout à payer les prêtres.

L'an dernier, le Diocèse de Rennes Dol et Saint-Malo avait collecté 3,2 millions d'euros, lors de sa campagne du "denier". Pour une première fois, le nombre de donateurs a baissé dans le diocèse. Son directeur financier, Régis Boccard, espère donc beaucoup de la nouvelle campagne.

Le "denier" sert à financer le traitement des prêtres et des laïcs en mission. Un prêtre touche en moyenne 900 euros net par mois, avec les offrandes de messes, selon Régis Boccard. Grâce au denier, le Diocèse de Rennes Dol et Saint-Malo a récolté 3,16 millions d'euros l'an dernier, de la part de 19.000 donateurs. Mais les besoins sont de plus de 4 millions, notamment parce qu'il y a de plus en plus de prêtres sur le Diocèse rennais.

Il n'y a pas de crise des vocations dans le Diocèse de Rennes, selon Régis Boccard, avec 17 séminaristes de plus en ce moment. C'est pourquoi le séminaire de Rennes (pour la Bretagne et les sud-normands) est en cours d'agrandissement.

Campagne 2017 du #denier. Votre don est essentiel pour l’Église dans les Côtes d’Armor ! Merci pour votre générosité https://t.co/nHHXc0J8Ig pic.twitter.com/6CuSPwWdx3 — Diocèse StBrieuc (@diocese22) February 13, 2017

Les paroisses, les prêtres en tête, seront évidemment en première ligne pour communiquer sur cette nouvelle campagne du "denier" lancée dimanche, à l'aide de dépliants (200.000 dans le Diocèse de Rennes), d'affiches et de courriers adressés aux donateurs des années précédentes. Cette année, la "tête d'affiche" n'est pas le Pape François comme lors des deux dernières campagnes, mais des prêtres, des vrais ("pas des comédiens"), qui sont en photo, pour "garder de la proximité".