Toulouse, France

Dès 6h ce mercredi matin les syndicats agricoles FDSEA et JA 31 donnent rendez-vous à leurs adhérents en plusieurs points de rassemblement situés à une vingtaine de kilomètres de Toulouse avant de converger vers l'agglomération. Ils prévoient des opérations escargots notamment sur le périphérique tout au long de la journée. La préfecture de Haute Garonne recommande "dans la mesure du possible" d'éviter les déplacements

Deux jours de blocage à Montauban

Depuis le début de la semaine leurs collègues du Tarn et Garonne mènent des opérations de filtrage et de blocage autour de Montauban. Le péage de l'A20 au nord de la ville et l'A62 vers Castelsarrasin ont été notamment pris pour cible. Dans le Lot-et-Garonne ce mardi ce sont les agriculteurs de la Coordination rurale qui sont passés à l'action en bloquant pendant plusieurs heures le trafic ferroviaire entre Toulouse et Bordeaux à hauteur de Fauillet à 45 km d'Agen. Deux TGV notamment ont été impactés.

Faute d'avoir obtenu satisfaction sur le maintien des actuelles zones défavorisées, les agriculteurs entendent multiplier les actions à l'approche de la date fatidique du 15 février à laquelle la nouvelle carte doit être définitivement fixée. 1058 communes pourraient être exclues de ces zones de contraintes naturelles en Occitanie. Dans le Tarn-et-Garonne 181 communes sur 195 sont concernées, 200 soit 40% des communes classées en Haute-Garonne.