Nouvelle collecte nationale des Restos du Cœur dès ce vendredi sur trois jours

En 2019, plus de 8 900 tonnes ont été récoltée par 80 000 bénévoles présents dans 6 900 magasins.En Vaucluse Les Restos du Cœur distribuent plus de 2 000 tonnes de denrées chaque année dans ses 17 centres .Les bénévoles seront présents dans 65 moyennes et grandes surfaces pour cette grande collecte

Et c'est la campagne d'été qui va débuter et la collecte nationale de 6,7 et 8 mars prochain est un des piliers de l'approvisionnement à coté des dotations de l'union européenne, des collectivités locales, de la centrale nationale de l'association et des dons des grandes surfaces hebdomadaires que viennent chercher et stocker les structures départementales. Cette collecte auprès des consommateurs est également la possibilité d’obtenir des produits plus variés et de diversifier les dotations.

Généralement ce sont les produits alimentaires non périssables qui manquent le plus : conserves de viandes et de poissons, conserves de légumes, légumes secs, conserves de fruits, confitures, compotes, chocolat, biscuits, lait… (Seuls des produits secs sont collectés, afin de permettre le transport et le stockage en toute sécurité ). Sans oublier les produits d’hygiène (savons, gel douche et shampoing, brosse à dent, dentifrice) et des produits pour bébé (lait de croissance, couches et produits d’hygiène…).

De nouveau la campagne d'hiver 2019-2020 a vu le nombre de demandeurs et bénéficiaires augmenter comme au centre Tannerie, un des quatre centres de distribution des Restos du Cœur de la ville d'Avignon. Durant ces cinq mois le nombre de bénéficiaires a atteint ici le chiffre jamais encore enregistré de 531. A noter que deux tiers de ces bénéficiaires sont des femmes. Et déjà dans ce centre les rendez-vous se succèdent afin de s'inscrire pour la campagne d'été qui débute le 15 mars.