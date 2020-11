Nouvelle éco: les clubs de sport de l'Yonne pourraient à nouveau accueillir les jeunes à partir de décembre

Emmanuel Macron a annoncé hier (mardi) une nouvelle enveloppe de 400 millions d'euros pour aider les clubs amateurs et professionnels et les salles de sports touchés par la crise du Covid. Il souhaite également une réouverture des clubs à partir de décembre pour les enfants et les adolescents. Christophe Caillet est le président du district de football de l'Yonne

-Comment réagissez vous à ces annonces d'Emmanuel Macron et notamment en ce qui concerne cette possible réouverture des clubs à partir de décembre pour les jeunes licenciés ?

Alors ça s'est vraiment la très bonne surprise. Nous dans le football, on attend ça avec beaucoup d'impatience dans les clubs. Au moins que pour les plus jeunes, cela puisse reprendre, ce serait vraiment une très belle chose. C'est l'une des belles annonces du président en plus des aides financières revalorisées en faveur du sport. Pour la reprise, tout dépendra bien entendu des indices sanitaires. Et c'est le conseil de défense qui aura le dernier mot. Mais redémarrer avec les jeunes dans le courant du mois de décembre, ce serait vraiment bien pour faire du lien entre les clubs et leurs licenciés.

Constatez-vous une perte de licenciés dans les clubs amateurs dans l'Yonne avec ce deuxième confinement ?

Oui c'est très clair sur la saison. La prise de licence se fait sur une bonne partie de l'année. Le 8 novembre, on chiffrait une baisse de 6,4% de licenciés. Il y a fort à parier qu'on va grimper autour des -10, -15% si on pas de licences signées jusqu'au mois d'avril comme c'est possible. Ce qui accentue ce phénomène ce sont les parents de licenciés ou adultes licenciés qui ont pris une licence mais qui n'ont pas voulu la payer tout de suite, craignant un nouvel arrêt de la saison à cause de la crise sanitaire. Beaucoup de clubs ont accepté, ce qui en a mis en difficulté.

Du coup certains clubs du département sont-ils en péril ?

Non, on ne peut pas le dire comme ça. Mais ce qui est certain c'est qu'ils ne pourront pas investir comme ils le font habituellement pour l'achat de matériel, renouveler les maillots, acheter des ballons. Ce qui a aussi mis en difficulté les clubs lors du premier confinement, ce sont les annulations de tournois, d'événements extra-sportifs, qui permettaient d'avoir de la trésorerie. Le district de l'Yonne a pu jusqu'à présent les aider, en dotations notamment. D'un autre côté, il faut que les clubs soient compréhensifs mais fermes par rapport à leurs licenciés. Ceux qui n'avaient pas payé leurs licences alors qu'ils ont démarré la saison en jouant. Mais si dans le courant du printemps, on nous impose un troisième confinement, on ne tiendra pas.