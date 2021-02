Nouvelle éco : un restaurateur solidaire des ouvriers des Travaux Publics

Seulement cinq restaurants autorisés dans le département de l'Isère, ce n'est pas beaucoup... la situation n'est pas idéale et j'imagine que vous pensez à vos confrères...

On est quand même privilégiés par rapport à nos autres confrères mais ça c'était quand même important de pouvoir ouvrir pour ces routiers qui ne pouvaient pas se laver ; c'était vraiment compliqué pour eux. L'autorisation que nous avons depuis le 20 novembre (pour les routiers uniquement) d'ouvrir pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le repas du soir, était je pense vraiment nécessaire .

Ecoutez l'interview du gérant du Relais de la Maison Blanche à Nivolas-Vermelle Copier

C'est un service essentiel j'imagine que ces routiers sont heureux de pouvoir se restaurer, d'avoir un petit moment de répit.

Ah oui et puis ça a été vraiment important pour eux de pouvoir se laver, se douche et aussi de pouvoir déjeuner. Là je suis en contact aussi avec l'UMIH pour pouvoir aussi rouvrir le midi pour les gens du TP. On devrait avoir des nouvelles d'ici la fin de la semaine .

L'UMIH, c'est l'Union des métiers et de l'industrie hôtelière. La question maintenant c'est de savoir si vous pourrez accueillir les salariés du bâtiment.

Les ouvriers des Travaux Publics (TP) qui travaillent dehors, qui sont trempées toute la journée et qui doivent manger dehors... c'est compliqué de manger des sandwichs toute la journée c'est pas viable non plus. Donc j'étais en contact en contact avec l'UMIH hier. Ils m'ont dit que normalement d'ici fin de semaine je devrais recevoir un courrier pour la préfecture me disant que peut-être j'allais pouvoir ouvrir pour les gars des TP. Je tiens à remercier Daniel Chavant de l'UMIH 38 qui fait vraiment avec son équipe du travail très important au niveau de la restauration.

