"Territoire zéro chômeur" : La Flèche va monter une entreprise pour les bénéficiaires du dispositif

Le dispositif "Territoire zéro chômeur de longue durée" se concrétise à La Flèche. Lancée en juin dernier, l'opération, unique en Sarthe et qui concerne quelque 300 demandeurs d'emploi, va notamment prendre la forme d'une entreprise construite avec l'aide de la mairie. On fait le point sur France Bleu Maine avec Yéli Azaud, le chargé de mission recruté par la commune pour piloter le dispositif.

France Bleu Maine : Vous avez dévoilé la mise en place du dispositif "Territoire zéro chômeur de longue durée" à La Flèche en juin dernier. Où en êtes-vous aujourd'hui?

Yéli Azaud : _"_Nous rentrons dans une étape importante du dispositif, avec la création d'une entreprise avec tous les volontaires privés d'emploi, et dans laquelle on va proposer des services qu'on appelle des ''travaux utiles''. Elle a un statut particulier appelé ''entreprise à but d'emploi''. Le principe, c'est d'abord que nous ne choisissons pas nos collaborateurs. Les personnes qui viennent sont privées d'emploi, depuis au moins un an, et habitent sur le territoire. Ensuite on part de leurs compétences, de leur volonté pour leur proposer un emploi en CDI rémunéré au SMIC. Et on le fait sur ce qu'on appelle un ''temps choisi'', c'est-à-dire un aménagement du temps de travail en fonction des contraintes de chacun. De plus, nous lançons à cette occasion un grand questionnaire à destination des entreprises, des associations et des habitants pour qu'ils nous disent quels services leur manquent à La Flèche, afin que nous les mettions en place. Nous espérons pouvoir être opérationnels pour la fin de l'année prochaine au plus tard."

Plusieurs dizaines de Fléchois ont pour l'instant répondu à ce questionnaire. Que demandent-ils le plus ?

Il y a des demandes autour de l'accompagnement, de la mobilité. Il y a aussi des demandes pour des aides d'utilisation d'Internet. Et puis, de l'autre côté, les premières entreprises qui nous ont répondu nous ont demandé comment nous pouvions les aider à aller vers la transition écologique.

Plus largement, avez-vous déjà pu permettre à des demandeurs d'emploi de retrouver un travail grâce au dispositif "Territoire zéro chômeur"?

Depuis le 1er juin et la mise en place des permanences, 57 personnes privées d'emploi sont venues nous voir et aujourd'hui, huit ont retrouvé du travail. Il y a des personnes qui sont dans la restauration, dans l'industrie, dans la petite enfance, une secrétaire a retrouvé un travail de secrétaire ... On a vraiment de tout. L'objectif pour nous, c'est d'atteindre ce qu'on appelle l'exhaustivité, c'est-à-dire qu'in fine il n'y ait plus de chômeurs de longue durée sur notre territoire. C'est quelque chose qui existe déjà, puisque sur les dix territoires qui ont été habilités, trois ont atteint cette exhaustivité dont Pipriac, à côté de Rennes. Donc, c'est l'objectif que l'on vise pour la ville de La Flèche, et on s'est laissé trois années pour l'atteindre.

