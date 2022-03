La nouvelle éco : le collège de Longpré-les-Corps-Saints récompensé pour sa valorisation des produits locaux

Servir aux élèves des produits locaux à la cantine. C'est ce que s'évertue à faire le collège des Cygnes à Longpré-les-Corps-Saints, dans la Somme. Dans cet établissement qui compte 250 demi-pensionnaires, six aliments sur dix en moyenne sont produits dans la région. Pour récompenser cet engagement, le collège a reçu ce 9 mars le premier prix du challenge Approlocal, organisé par la Chambre d'agriculture.

Approlocal, c'est aussi un site internet, qui répertorie depuis 2018 les producteurs locaux des Hauts-de-France, dont 96 dans la Somme, et qui permet au collège de Longpré-les-Corps-Saints de se fournir en poulets élevés à Aubvillers ou en yaourts fabriqués à Éplessier. "Au moins, on sait ce qu'il y a dans les produits", souligne Sébastien Vasseur, chef mobile qui travaille dans l'établissement depuis près d'un an et demi. "On a aussi fait une matinée de visite chez les producteurs, pour découvrir leur exploitation. On voit comment ils travaillent, et c'est agréable."

Si aujourd'hui le collège des Cygnes propose 60% de produits locaux, "quand je suis arrivé l'année dernière, nous en avions à peine 10%", souligne le principal Serge Ghergori. "Les repas en boîte comme les raviolis ou le cassoulet, ça n'existe plus ici". Et l'établissement a réussi à ne pas alourdir la facture, toujours fixée à 2 euros par jour et par élève. "Non, travailler avec des producteurs locaux ne coûte pas plus cher", assure Serge Ghergori. Pour cela, "on négocie par exemple, au niveau de plusieurs établissements, pour avoir des livraisons de boeuf à une date donnée. Comme les achats sont groupés, on arrive à tirer sur les prix". Pour le chef d'établissement, l'objectif est de ne "pas descendre en-dessous des deux tiers de produits frais" à la cantine.

De leur côté, les agriculteurs aussi s'y retrouvent. "Ça fidélise le marché", explique l'élue à la Chambre d'agriculture de la Somme Marie-Françoise Lepers. "C'est un engagement qui est pris par les collèges, et on sait qu'il y a une partie de la production qui est assurée d'être vendue en local." Mais cette valorisation des circuits courts au collège de Longpré-les-Corps-Saints permet aussi à "l'agriculteur de se sentir davantage reconnu dans son métier. Parce que l'enfant peut dire ''ce que j'ai mangé, je sais que c'est Monsieur Untel qui l'a fait, je le connais, il habite à proximité''. C'est une certaine reconnaissance", se félicite-t-elle.

Et si aujourd'hui, seule 11% de la production agricole de la Somme est destinée au circuit court, la situation tend à s'améliorer : "Un travail est fait pour que ça puisse aussi fonctionner dans les Ehpad ou dans les lycées ... Il y a une politique volontaire de revenir à des produits de proximité", affirme Marie-Françoise Lepers. Le conseil départemental espère en effet consacrer un budget d'un million d'euros aux produits locaux dans les 48 collèges du département d'ici fin 2022, contre 691.000 euros en 2021.