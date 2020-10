Nouvelle éco : 2020 restera une année difficile pour le groupe breton Yves Rocher

Pour l'entreprise familiale implantée historiquement à la Gacilly dans le Morbihan, l'année 2020 restera une année difficile _"le groupe terminera l'année avec une rentabilité en baisse mais avec une trésorerie préservée grâce aux mesures que nous avons pu prendre"_xplique Guy Flament, le directeur général de la marque Yves Rocher.

2.900 boutiques fermées sur 3.000 pendant le confinement

Pendant le confinement, sur les 3000 boutiques que compte le groupe dans le monde, 2.900 ont été fermées. Des mesures de chômage partiel ont été mise en place. Tous les lieux de vente ont pu rouvrir, mais "il est fort probable qu'il y ait dans les prochains mois des fermetures dans certains pays, où les boutiques étaient déjà fragiles avant la crise sanitaire."

Une production de gel hydro-alcoolique

Pendant la crise, l'entreprise a su aussi très rapidement s'adapter. Dans son usine de la Gacilly, dès le début du confinement, le lance la production de gel hydro-alcoolique pour les hôpitaux et les Ehpads _"nous continuons aujourd'hui à produire ce gel pour les établissements de santé, mais pas seulement. Il est aussi en vente dans nos boutiques et sur nos sites internet. "_Pour s'adapter également aux nouveaux modes de consommation, le groupe de cosmétique a développé davantage la vente sur internet et sur les réseaux sociaux.

Cette crise nous a fait gagner deux ou trois ans dans le développement du E-commerce et de la vente sur les réseaux sociaux avec les influenceurs" souligne le directeur général.

L'entreprise familiale Yves Rocher est implantée à la Gacilly dans le Morbihan - DR

Des emballages 100% en plastique recyclé

Produire des cosmétiques naturels, c'est aussi dans l'ADN de l'entreprise bretonne. Parmi les nouveaux défis relevés, le groupe a décidé de conditionner l'ensemble des produits sortis d'usine dans des emballages 100% en plastique recyclé "Pendant le confinement, cette décision m'est apparue une évidence, même si le produit a une apparence plus grisée et qu'il est plus cher à produire" souligne Guy Flament. Le surcoût de ces emballages est de 5 à 10% pour la marque, qui a fait le choix de ne pas répercuter ce surcoût sur les prix de ces flacons de crèmes et autres shampoings.