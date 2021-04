Nouvelle éco : cinq étudiants Limougeauds imaginent une pâte à tartiner saveur madeleine

Conçue à base de madeleines déclassées, fournies par le célèbre fabricant Bijou, à Saint-Yrieix-la-Perche, cette pâte à tartiner est composée de produits locaux, avec du lait de la laiterie des Fayes, à Isle, du sucre de canne, de l'huile de colza et rien d'autre. _"On voulait réaliser un produit local et innovant, en favorisant les circuits courts et éco-responsables. On s'est dirigé naturellement vers la madeleine Bijou car c'est un produit typique de notre enfance. Comme la pâte à tartiner est très démocratisée, on s'est dit pourquoi pas associer les deux !"confie Émilien Pichonnaud avant d'ajouter, "on espère que ce produit sera commercialisé dans le futur"_.

Léa, Flore, Camille, Émilien et Loïc sont à l'origine de ce projet

Grâce à cette pâte à tartiner "made in Limoges", les cinq étudiants espèrent faire bonne figure au concours "Fou d'ID", organisé par le cluster régional Pôle Aliments et Santé de La Rochelle, qui favorise les projets collaboratifs agro-alimentaires, dont le résultat sera connu à la fin du mois. Il n'est donc pas impossible de découvrir un jour cette pâte à tartiner dans les rayons des supermarchés.