Sarlat s'apprête à accueillir un sommet technologique des starts-ups numériques. C'est la société incubatrice de jeunes pousses, Uniqorn créée a Sarlat qui l'organise. Baptisée Start up Supercup, elle se tiendra vendredi 1er et samedi 2 octobre.

Nouvelle Eco : 70 start-ups et investisseurs se retrouvent pour une Supercup à Sarlat

Dominique Einhorn, président d'Uniqorn et organisateur à Sarlat de la start-up Supercup

Sarlat s'apprête a accueillir un sommet technologique des starts-ups numériques. C'est la société incubatrice de jeunes pousses, Uniqorn, créée a Sarlat, qui l'organise. Baptisée "Start-up Supercup", elle se tiendra vendredi 1et et samedi 2 octobre. Le fondateur d'Uniqorn et organisateur de l'évènement était l'invité de la Nouvelle Eco ce mercredi sur France Bleu Périgord.

Des start-ups rencontrent des investisseurs

On parle de jeunes entreprises, des start up comme on les appels. des jeunes entreprises 100% numerique.. C'est une présentation de start ups devant des investisseurs. Investisseurs institutionnels, des fonds de placements. Dans tous les cas, des investisseurs qui ont investi au moins une fois au cours de ces 12 derniers mois.

Les start-up viennent du monde entier : Espagne, Etats-Unis, Roumanie, etc... pour créer des reseaux et lever des fonds. Par exemple, une start-up espagnole qui a développé une application destinée à tous les propriétaires de chiens.