Le nombre d'apprentis dans le BTP en hausse de 9% en Auvergne-Rhône-Alpes cette année

France Bleu Isère - Demain le 17 juin, c'est l'assemblée générale de vos 11 centres de formation et d'apprentissage (CFA) du BTP dans la région. "Du CAP au diplôme d'ingénieur", c'est votre slogan. Vous avez donc de belles perspectives à proposer aux jeunes...

Christelle Rozier - Oui on a de très belles perspectives pour nos jeunes puisque cette année on a une progression de près de 9 % des effectifs, portant ainsi à 7.389 le nombre d'apprentis sur l'ensemble de la région. En Isère, nous avons 630 apprentis, avec aussi une belle progression. Nous avons 83 diplômes (du CAP au diplôme d'ingénieur) qui correspondent à 25 métiers du bâtiment et des travaux publics ; et ça correspond réellement aux besoins des entreprises et à la réalité des métiers.

On peut se tourner vers ce secteur quelles que soient ses aptitudes scolaires ?

C'est l'avantage de la formation dans l'apprentissage : on peut commencer par un CAP et on a ensuite des passerelles qui peuvent conduire jusqu'au diplôme d'ingénieur. On peut avoir de belles réussites de parcours avec une insertion professionnelle extrêmement importante : 9 apprentis sur 10 trouvent un emploi tout de suite à l'issue de leur formation, c'est donc la voie royale vers l'insertion professionnelle.

Cela veut dire que malgré le confinement de mars dernier, les pauses obligatoires sur certains chantiers, l'activité s'est poursuivie ?

L'activité s'est poursuivie. Il y a eu une petite pause lors du premier confinement ; après évidemment l'activité dans le bâtiment et les travaux publics a continué. Et puis dans l'esprit des entreprises du bâtiment et des travaux publics, l'apprentissage reste au cœur des préoccupations. Les entreprises et les maîtres d'apprentissage ont envie de transmettre leur savoir-faire, les gestes, les connaissances, et préparer aussi l'avenir des entreprises. Parce que demain on va avoir un fort besoin de recrutement.

Justement vous constatez une forme de déséquilibre dans la pyramide des âges, un vieillissement du personnel dans ce secteur...

Il ne faut rien lâcher parce qu'on a une pyramide des âges qui est vieillissante. Dans les dix prochaines années une grosse partie de la population des salariés, en tout cas en production, va partir en retraite. Et puis on a un creux aussi dans notre pyramide des âges dans le bâtiment et les travaux publics au niveau des 25-30 ans. Il faut donc continuer à y croire, à recruter, et faire que demain nos métiers puissent perdurer, qu'on puisse toujours avoir ce savoir-faire d'excellence sur l'ensemble de notre territoire.

Est-ce que les entreprises sont aidées pour se lancer dans l'apprentissage ?

Il y a eu une action importante de la part de du gouvernement, notamment une communication sur l'apprentissage et des aides à destination des entreprises qui ont été prolongées jusqu'en décembre 2021. Les recrutements (d'apprentis) sont aidés à hauteur de 5000 à 8000 euros pour certaines entreprises.

Pas de difficultés pour l'instant concernant l'approvisionnement en matières premières ?

Non pas pour l'instant. Évidemment certaines activités sont peut-être un peu plus touchées que d'autres mais ça ne touche pas l'apprentissage sur le fond puisque les entreprises croient dans la formation en alternance et dans la transmission. On l'a bien vu lors du premier confinement : c'était difficile au niveau économique, et pourtant elles ont quand même recruté en septembre, on a une progression de 9 %. Donc les entreprises sont toujours là! Leur souci c'est de préparer l'avenir parce que demain on aura besoin de recruter plus de 4.600 salariés par an, c'est énorme!

_______________________________________________

France Bleu est à vos côtés durant cette crise sanitaire et économique. Chaque jour à 7h15 dans "La nouvelle éco", votre radio s'intéresse à une entreprise ou un secteur d'activité. Comment se porte-il ? Comment se projette-t-il dans l’avenir ?