Nouvelle Eco : à 29 ans, ce Mamertin lance son entreprise de prises de vues depuis un drone

Et si vous filmiez votre mariage, votre anniversaire, ou juste votre maison depuis le ciel ? C'est ce que propose Kévin Alliot, Mamertin de 29 ans, avec sa micro-entreprise "Vue d'un drone" qu'il a lancé en Janvier. Il peut, grâce à son drone, prendre des photos ou des vidéos depuis le ciel. "Du haut, on change totalement notre point de vue sur les choses, par rapport à ce qu'on peut voir depuis le sol, c'est pas du tout pareil !" défend ce passionné.

Et selon lui, les champs d'action sont multiples : " Pour un professionnel, par exemple, je peux faire une vidéo de présentation d'entreprise. Pour une entreprise de toiture, par exemple, je peux suivre en mouvement les employés en train de travailler sur la toiture. Et pour un particulier, ça peut être un souvenir de sa maison avec son terrain, ou pour une vente immobilière, ou pour des événements comme les mariages... On peut faire selon l'idée du client ! Mais après, je vois si je peux faire derrière, par rapport aux restrictions aussi." Il peut même effectuer lui-même le montage vidéo par la suite, si le client le souhaite.

Un passionné devenu professionnel

Cette micro-entreprise, Kévin Alliot l'a lancé en janvier, en parallèle de son activité principale. Et ce passionné ne le regrette pas du tout. "Je pilotais déjà des drones, en loisir, depuis un moment. Je faisais des prises de vues aériennes pour moi, et pour montrer un peu une autre vision des choses, de Mamers et des alentours. J'avais ouvert ma page Facebook. Ça plaisait aux gens de voir les prises de vues aériennes. Ils m'ont encouragé et ça m'a donné l'envie de faire plus." Mais pour cela, il a dû suivre une formation particulière. " On est obligé. C'est comme un permis, avec la pratique et la théorie. Et ce diplôme nous permet de faire les demandes de prises de vues aériennes. On ne peut pas faire n'importe quoi avec un drone. On obligé de faire des demandes avant de les survoler en agglomération surtout."

Pour faire appel à ses services, comptez entre 300 et 700 euros, en fonction de la prestation demandée.