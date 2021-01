Depuis ce lundi 4 janvier, Philippe Haverbeke, 56 ans, a lancé Groom Service. Il circule à moto dans toute la ville du Mans et aux alentours, pour aller récupérer vos courses ou vos colis. Une reconversion professionnelle au service des autres !

Nouvelle éco : à 56 ans, un Manceau se reconvertit et lance "Groom service", un service de livraison

Si vous n'avez pas envie ou n'avez pas la possibilité de vous déplacer, il le fait pour vous ! Avec sa nouvelle entreprise, Groom service, Philippe Haverbeke se déplace à moto dans toute la ville du Mans et aux alentours, pour vous livrer ce dont vous avez besoin.

Une reconversion professionnelle motivée par la crise sanitaire

Auparavant, Philippe Haverbeke était coursier dans la région parisienne, il livrait des motos. Désormais, c'est lui qui pilote la moto pour répondre aux besoins des Manceaux. "Ce qui m'a motivé c'est toute cette année où on était enfermé ! Pour les gens qui ont peur de sortir à cause du Covid, je me suis dit que ça serait bien de faire le lien" confie Philippe.

Pour le moment, l'activité de Philippe démarre doucement. Il est en train de faire le tour des commerces pour signaler l'existence de son entreprise Groom service. "Cela peut être pour récupérer des courses, des colis, des recommandés, ou encore des médicaments à la pharmacie, le panel est très large en fait" précise Philippe.

Pour faire appel à ses services, un numéro, le 06 77 13 61 79. C'est également possible via son site internet www.groom-service.fr. La course est à partir de 5,90 euros.